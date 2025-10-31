Axelspace assina memorandos de entendimento com duas organizações africanas para enfrentar desafios sociais por meio da utilização de dados de satélite

A Axelspace Corporation (“Axelspace”), que desenvolve e opera microssatélites e conduz negócios para promover uma sociedade onde o espaço seja acessível a pessoas de todas as partes do mundo, tem o prazer de anunciar a assinatura de memorandos de entendimento (MoUs, memorandums of understanding) com duas organizações governamentais de países africanos para cooperação a fim de enfrentar desafios sociais com a utilização de dados de observação da Terra (OT) baseados em satélites.

Genevieve Edna Apaloo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Ghana to Japan and Yuya Nakamura, President and CEO, Axelspace at the signing ceremony on stage at NIHONBASHI SPACE WEEK 2025

A Axelspace assinou MoUs individualmente com o Instituto de Ciência e Tecnologia Espacial de Gana (GSSTI, Ghana Space Science and Technology Institute) da República de Gana e com o Centro Regional de Mapeamento de Recursos para o Desenvolvimento (RCMRD, Regional Centre for Mapping of Resources for Development), com sede na República do Quênia. Com a assinatura desses MoUs, a Axelspace iniciará o desenvolvimento e a implementação em escala total de soluções personalizadas para as necessidades locais por meio da colaboração com parceiros locais em países emergentes, incluindo os da África.

A cerimônia de assinatura com Gana foi realizada durante o evento de negócios espaciais “NIHONBASHI SPACE WEEK 2025”, no Japão, em 29 de outubro de 2025 (horário padrão do Japão). Genevieve Edna Apaloo, embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Gana no Japão, assinou o MoU como testemunha e expressou expectativas positivas para o futuro.

O GSSTI, que opera sob a autoridade da Comissão de Energia Atômica de Gana, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, tem como missão aproveitar, coordenar, pesquisar, comercializar e explorar a ciência e a tecnologia espacial para o desenvolvimento socioeconômico de Gana. O RCMRD é uma organização intergovernamental com países africanos parceiros estabelecido no Quênia e que fornece geoinformação e tecnologias associadas para o desenvolvimento sustentável.

Com base nesses MoUs em áreas como agricultura, meio ambiente e conservação florestal, gestão de desastres e resposta às mudanças climáticas, planejamento urbano e infraestrutura, a Axelspace fornecerá dados de OT e conhecimento técnico para a utilização desses dados. Cada organização africana estabelecerá uma estrutura para a utilização de dados de OT, envolvendo as empresas locais. Cada parceria visa identificar problemas sociais que precisam ser resolvidos e desenvolver e implementar soluções que combinem dados de OT com informações locais, para criar um novo mercado para o uso desses dados.

