LTIMindtree lança o BlueVerse™ com OGI, um novo padrão para soluções autônomas de ITSM

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma das principais fornecedoras globais de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje o lançamento do BlueVerse™ com OGI (Organizational General Intelligence): uma plataforma de IT Service Management (ITSM) de última geração, desenvolvida para lidar de forma autônoma com os desafios operacionais enfrentados pelas empresas modernas. Como parte da BlueVerse™ Tech Operations, ele representa uma grande evolução, passando da gestão reativa de incidentes para uma inteligência operacional proativa, preditiva e autônoma, em um cenário de TI cada vez mais complexo.

A BlueVerse™ Tech Operations aproveita o ecossistema avançado de IA da LTIMindtree para oferecer uma plataforma integrada e inteligente que aumenta a produtividade e a eficiência operacional por meio de observabilidade em tempo real, insights orientados ao negócio e resolução adaptativa. Agentes de IA aprendem e agem de forma independente para identificar e corrigir problemas antes que impactem o negócio, ajudando as empresas a alinhar a integridade de TI com seus objetivos estratégicos e a fortalecer a resiliência, a eficiência e a qualidade dos serviços.

O BlueVerse™ OGI da LTIMindtree, parte da BlueVerse™ Tech Operations, utiliza inovações como o Knowledge Fabric para unificar dados corporativos e aplicar inteligência de domínio, gerando insights de TI precisos e em tempo real. Seus agentes de IA autônomos administram de forma independente as etapas de detecção, diagnóstico, planejamento e correção. A observabilidade de negócios conecta a integridade tecnológica aos resultados corporativos, possibilitando decisões baseadas em KPIs. Ele também inclui um copiloto de IA conversacional com suporte a linguagem natural e conectores robustos para integração fluida entre ferramentas de TI e implantação em larga escala.

"A BlueVerse™ Tech Operations representa um grande avanço para nós. Nossa nova plataforma baseada em IA ajudará as empresas a aumentar a produtividade e alinhar as operações de TI aos objetivos de negócios. Isso reflete o compromisso da LTIMindtree em desenvolver soluções inovadoras, eficientes e preparadas para o futuro", disse Gururaj Deshpande, diretor de entrega da LTIMindtree.

A BlueVerse™ Tech Operations garante que agentes autônomos tomem ações explicáveis e adequadas ao contexto, alinhadas às políticas da empresa. Ao estabelecer limites claros e oferecer transparência, a plataforma reduz os riscos operacionais e permite que as empresas confiem na IA agêntica para operações críticas.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que atua em parceria com organizações de diversos setores para reinventar modelos de negócio, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento com foco em IA. Confiada por mais de 700 clientes em todo o mundo, utilizamos tecnologias avançadas para promover a excelência operacional, melhorar a experiência do cliente e criar valor a longo prazo. Com mais de 86.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree, parte do Larsen & Toubro Group, dedica-se a resolver desafios empresariais complexos e a entregar transformações em grande escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

