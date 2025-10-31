Panamá e O.N.E. Amazon firmam carta de intenções para proteger a região de Darién e ser pioneiros em novos modelos de financiamento para conservação.

O Ministério do Meio Ambiente da República do Panamá e a O.N.E Amazon, empresa que redefine a conservação como investimento com propósito, assinaram uma carta de intenções para cooperar na concepção e implementação de iniciativas de conservação a longo prazo na região de Darién.

A assinatura ocorreu durante a Cúpula da Natureza do Panamá 2025, na sessão de alto nível "Da ProteçãoàProsperidade: O Modelo da O.N.E. Amazon para o Financiamento da Natureza". O acordo reafirma o compromisso de ambas as partes em promover a cooperação em ações climáticas, proteção de florestas e biodiversidade, tecnologia ambiental e iniciativas de economia ecológica, alinhadas ao compromisso do Panamá com a natureza de restaurar 100 mil hectares de terras degradadas e reduzir as emissões em 11% até 2035.

A cooperação terá como foco a análise e o desenvolvimento de projetos em quatro áreas principais:

Desenvolvimento de tecnologias ambientais, monitoramento climático, reflorestamento, carbono hídrico e projetos de conservação de ecossistemas.

Fortalecimento das capacidades técnicas em gestão ambiental, educação climática e transição energética.

Troca de informações, melhores práticas e metodologias para gestão florestal e da biodiversidade.

Promoção de iniciativas conjuntas para dar visibilidade internacionalàação climática eàsustentabilidade.

Cada iniciativa será estruturada sob uma estrutura transparente e baseada na ciência, garantindo rastreabilidade, responsabilidade e pleno respeitoàsoberania do Panamá. Projetos futuros também poderão explorar instrumentos digitais com base na natureza como mecanismos para canalizar o investimento privado em resultados mensuráveis ??de conservação.

Juan Carlos Navarro, Ministro do Meio Ambiente do Panamá, afirmou: "Como parte da parceria, a O.N.E Amazon irá testar sua tecnologia proprietária Internet of Forests (IoF™?), um sistema avançado de monitoramento, alimentado por satélites, LiDAR e sensores terrestres, para oferecer informações ecológicas em tempo real que respaldem a governança e a transparência ambiental."

"A O.N.E. Amazon foi criada para alinhar o capital mundialàconservação dos ecossistemas mais valiosos de nosso planeta. Junto com o Panamá, pretendemos demonstrar como a inovação, a transparência e um propósito comum podem transformar a conservação em uma verdadeira oportunidade econômica, que beneficie tanto a natureza como as pessoas. A O.N.E. Amazon é mais do que um instrumento financeiro; é um novo contrato entre a humanidade, os mercados de capitais e a natureza. Quando a inovação se une a um propósito, os mercados se convertem em mecanismos de regeneração", disse Rodrigo Veloso, Fundador e Diretor Executivo da O.N.E Amazon.

Esta parceria dá continuidade ao trabalho da O.N.E. Amazon no Darién, incluindo o projeto piloto IoF™ na Reserva Hidrológica Filo del Tallo - Canglón, que fornece água a mais de 40 comunidades. A iniciativa demonstra como dados verificados e financiamento responsável podem intensificar a gestão ambiental e os meios de subsistência locais.

Sobre a O.N.E Amazon

A O.N.E. Amazon é uma empresa disruptiva que transforma a conservação em Investimento com Propósito. Em sua essência está a O.N.E. Amazon Coin (OAC), um novo Ativo Digital de Segurança, com lançamento previsto em breve, apoiado pela Internet of Forests (IoF™) e pelo One Amazon Sustainability & Impact Fund (OAIF). Ao transformar os serviços invisíveis da Amazônia em valor financeiro mensurável, tornamos a preservação mais valiosa do que o desmatamento. Com 85% das receitas sendo reinvestidas localmente, a O.N.E. Amazon gera impacto mensurável para a natureza, as pessoas e os investidores.

