Estudo 2025 Ecolab Watermark™ revela o impacto oculto da inteligência artificial

A Ecolab, líder mundial em sustentabilidade que oferece soluções e serviços hídricos, divulgou hoje os resultados de seu terceiro estudo anual Ecolab Watermark ™, que analisa a gestão da água no mundo inteiro. A pesquisa deste ano destaca a ligação da água com as tendências globais atuais, englobando novas oportunidades de negócios decorrentes do rápido avanço da inteligência artificial (IA) e da preocupação dos consumidores com seu impacto nos recursos naturais essenciais.

Segundo o estudo Watermark, a maioria dos consumidores em quinze países entende as demandas energéticas da inteligência artificial. No entanto, poucos percebem o impacto invisível da IA - o consumo de água necessário para a produção da tecnologia de IA e a operação dos centros de dados. Nos Estados Unidos, apenas 46% dos consumidores reconhecem a utilização de água nas operações relacionadasàinteligência artificial, em contrapartida a 55% que reconhecem o uso de energia elétrica. Em outras regiões, como Ásia-Pacífico e América Latina, a discrepância é ainda mais acentuada.

“Até o ano de 2050, o mundo terá quase 30% a mais de pessoas e exigirá 47% mais energia. A necessidade de água continuará crescendo, mas até 2030, o mundo já enfrentará um déficit hídrico projetado de 56%”, disse Christophe Beck, presidente e diretor-executivo da Ecolab. “O crescimento acelerado da inteligência artificial ajuda a moldar esse futuro, liberando o potencial para o crescimento de novos negócios e inovações transformadoras. Ao mesmo tempo, toda semana é inaugurado um centro de dados e, a cada mês, uma nova fábrica de semicondutores entra em operação. Apesar de ser possível gerar mais energia para atender às necessidades dessas instalações, não podemos criar mais do nosso recurso mais vital: a água.”

“Atualmente, apenas 20% das águas residuais industriais são reaproveitadas, sendo menos de 10% no setor de microeletrônica. Consideramos o tratamento de águas residuais como uma falha de engenharia e uma chance desperdiçada para promover o crescimento dos negócios. Na Ecolab, temos a convicção de que a resposta ao desafio dos recursos hídricos na área de inteligência artificial reside na própria IA. Ao aplicar a inteligência artificialàanálise de dados, ao monitoramento em tempo real e aos ajustes de temperatura, acreditamos que os sistemas de gestão de água industrial podem resultar em data centers que consomem menos água do que um lava-jato.”

O estudo Watermark revela que a maioria dos consumidores concorda que as empresas devem investir em tecnologias e infraestruturas que minimizem o impacto da IA nos recursos naturais. A pesquisa também revelou que há uma falta de confiança oculta: as pessoas não acreditam que as empresas gerenciam o uso da água de maneira correta. Na verdade, a maioria considera que a gestão inteligente dos recursos hídricos, como a reutilização ou reciclagem da água, deve ser uma das principais prioridades das empresas para ajudar a combater a escassez de água. No entanto, elas não acreditam que as empresas e os governos estejam utilizando essas estratégias em suas operações diárias. A confiança é particularmente baixa nos EUA (43% e 42%), na Europa (44% e 41%), na região Ásia-Pacífico (48% e 48%) e na América Latina (48% e 46%).

“Os consumidores em todo o mundo reconhecem que a gestão inteligente dos recursos hídricos é fundamental para um futuro resiliente e esperam que as empresas assumam a liderança por meio de tecnologias inovadoras e ações transparentes para torná-la uma realidade”, afirmou Emilio Tenuta, diretor de sustentabilidade da Ecolab. “As empresas têm a oportunidade de aproveitar o poder da inteligência artificial para oferecer soluções de água focadas em impacto que satisfaçam as demandas das comunidades locais, ao mesmo tempo que fomentam a inovação e o crescimento dos negócios.”

O estudo Watermark também olhou com atenção para como os consumidores veem os eventos climáticos extremos relacionadosàágua e a disponibilidade de água em todo o mundo. Embora as preocupações com a escassez de água permaneçam elevadas, os consumidores estão otimistas de que o desafio possa ser superado.

O estudo Ecolab Watermark foi realizado em parceria com a Morning Consult em março de 2025. Os entrevistados foram selecionados entre uma amostra de adultos da população em geral, residentes nas áreas da Ásia-Pacífico, China, Europa, América Latina, Índia/Oriente Médio/África e Estados Unidos. O estudo online selecionou países em cada região para oferecer uma visão geral global da gestão da água nos locais onde ela é mais importante.

Para ver as tendências globais completas e os resultados específicos de cada país, acesse o painel interativo em watermark.ecolab.com.

