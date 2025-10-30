Legora capta US$ 150 milhões em rodada Série C para acelerar expansão internacional de sua plataforma de IA voltada a profissionais jurídicos

A Legora, plataforma colaborativa de IA para profissionais jurídicos, anunciou hoje a conclusão de uma rodada Série C de US$ 150 milhões, que avaliou a empresa em US$ 1,8 bilhão. A captação foi liderada pela Bessemer Venture Partners e contou com participação significativa de empresas investidoras já existentes – ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark e Y Combinator –, com o objetivo de acelerar sua expansão internacional e o desenvolvimento de novos produtos.

A rodada ocorre em meio a uma demanda cada vez maior pela plataforma de IA da Legora para profissionais jurídicos. Desde maio de 2025, a base de clientes da empresa passou de 250 para mais de 400, enquanto o número de mercados atendidos dobrou de 20 para mais de 40.

A Legora hoje colabora com algumas das mais prestigiadas empresas e bancas de advocacia do mundo, entre às quais estão Linklaters, Cleary Gottlieb, Goodwin e MinterEllison. Não apenas como clientes, mas como parcerias estratégicas. Milhares de profissionais jurídicos utilizam diariamente a Legora para revisar e pesquisar com precisão, redigir de forma mais inteligente e colaborar de maneira integrada.

Max Junestrand, diretor-presidente e cofundador da Legora, afirmou:

“Estamos observando uma demanda astronômica por nosso produto. Profissionais jurídicos do mundo inteiro estão incorporando a IA ao seu trabalho em um ritmo sem precedentes e tenho muito orgulho de apoiar nossos clientes nessa jornada. Sou grato pelo forte apoio dos investidores, que nos permite executar nossa visão: viabilizar o advogado do futuro e a colaboração perfeita entre inteligência humana e de máquina”.

O sucesso da Legora é impulsionado por sua abordagem colaborativa de desenvolvimento e integração de IA. Mais do que uma plataforma, a Legora atua como parceira de confiança de seus clientes – trabalhando lado a lado desde o primeiro contato até a implementação em larga escala e além. Isso garante soluções totalmente alinhadas às necessidades dos clientes e adotadas em toda a organização, gerando impacto imediato e transformação duradoura no setor jurídico.

“Legora exemplifica como as empresas de IA mais transformadoras reinventam a forma como o trabalho é realizado. Elas criaram não apenas mais uma ferramenta de tecnologia jurídica, mas uma plataforma colaborativa de IA que eleva a própria prática do direito”, afirmou Sameer Dholakia, sócio da Bessemer Venture Partners. “A abordagem centrada no cliente e a velocidade excepcional de desenvolvimento de produto da equipe de Max posicionam a Legora para liderar a transformação por IA na indústria de serviços jurídicos, que movimenta trilhões de dólares.”

Com escritórios em Estocolmo (Suécia), Londres (Inglaterra), Nova York e Denver (EUA) e Sydney (Austrália), a Legora conta com cerca de 200 especialistas jurídicos e tecnólogos. No próximo ano, a empresa planeja mais que dobrar seu tamanho e estabelecer novos polos globais, fortalecendo sua capacidade de atenderàcrescente base internacional de clientes.

Max Junestrand acrescentou:

“A Legora está se tornando rapidamente a parceira preferencial de profissionais jurídicos no mundo todo, fazendo com que o trabalho seja mais fácil, gratificante e rentável. Avançamos muito, mas estamos só começando, e concretizar nossa visão exigirá foco e dedicação incansáveis de toda a equipe. Estamos entusiasmados com a próxima etapa da nossa jornada e com a oportunidade de gerar um impacto duradouro em toda a profissão jurídica”.

Sobre a Legora

A plataforma colaborativa de IA da Legora ajuda profissionais jurídicos a revisar e pesquisar com mais rapidez, redigir de forma mais inteligente e orientar com precisão. Apoiada por empresas investidoras de classe mundial – como Bessemer Venture Partners, ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark e Y Combinator –, a Legora atende mais de 400 escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos em mais de 40 mercados.

