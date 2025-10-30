Doha Debates questiona se arquitetura moderna contribui para declínio cultural
Esta semana, o programa Doha Debates da Qatar Foundation examina como a arquitetura reflete e molda os valores culturais em seu evento principal, Doha Debates. O segundo episódio da nova temporada pergunta: A arquitetura moderna redefiniu a beleza e a tradição, ou contribuiu para seu declínio?
Apresentado por Dareen Abughaida, o debate reúne estudantes de todo o Catar com especialistas do mundo todo: Marwa Al-Sabouni, arquiteta e autora síria de The Battle for Home; Tariq Khayyat, fundador da T.K. Architects e ex-diretor da Zaha Hadid Architects; Carl Korsnes, filósofo e editor-chefe da revista Sivilisasjonen; e Bidisha Sinha, diretora associada da Zaha Hadid Architects.
Korsnes e al-Sabouni argumentam que o paradigma modernista do século XX despojou a arquitetura de sua essência. A abstração e o distanciamento substituíram a ornamentação, a harmonia e a escala humana. Al-Sabouni se baseia em sua experiência na reconstrução de Homs, na Síria pós-guerra. Refletindo sobre como a arquitetura molda a coesão social, ela adverte: "A linguagem arquitetônica que adotamos incorporou um declínio cultural e intelectual que criou o vazio que vemos hoje."
Em contrapartida, Sinha defende a arquitetura moderna como uma forma de arte em constante evolução que redefine a beleza para uma nova era. "A arquitetura modernista é mais orientada por ideologias do que pela busca da beleza", disse ela.
Posicionado entre estes polos, Khayyat defende a reconciliação entre tradição e inovação. "Penso que perdemos o contato com a beleza", disse ele. "Perdemos o contato conosco mesmos e com o modo como a arquitetura desempenha um papel importante no aperfeiçoamento de nossa experiência de vida."
À medida que o debate se desenrola, especialistas e estudantes confrontam as tensões entre patrimônio e progresso; identidade local e design mundial; e beleza atemporal x estética em constante evolução. A conversa retorna com frequência a uma convicção compartilhada: a arquitetura nunca é neutra. Ela molda o modo como vivemos, os ideais que defendemos e como nos conectamos entre si.
"A beleza nunca se resume apenas ao que vemos, mas sim ao que valorizamos", disse Amjad Atallah, diretor geral da Doha Debates ."Neste debate, as vozes jovens nos lembraram que a arquitetura pode nos distanciar de nossa humanidade ou nos aproximar dela. Sua coragem ao questionar e reimaginar o que significa beleza no mundo moderno mostra exatamente por que são importantes estes diálogos intergeracionais."
Filmado em Doha no formato característico do programa principal, em estilo Majlis, o episódio encarna o compromisso do Doha Debates com o diálogo aberto e a busca pela verdade, bem como promover a empatia e a compreensão entre culturas e ideologias.
