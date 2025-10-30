Grupo Zelo amplia geolocalização de jazigos em Finados

O Grupo Zelo preparou uma programação especial para o Dia de Finados (2 de novembro), unindo inovação tecnológica e acolhimento humano. As ações ocorrerão nos 13 cemitérios da empresa, localizados nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Tocantins. Os cemitérios e crematórios contarão com novas ferramentas para facilitar a visitação e iniciativas emocionais.

Neste ano, o destaque é o sistema de geolocalização de jazigos via WhatsApp, que torna a visita aos cemitérios mais simples e acolhedora. Ao escanear o QR Code disponível nas áreas de visitação ou enviar uma mensagem para o número oficial do Grupo Zelo — (31) 99769-8770 —, o visitante inicia uma conversa com o assistente virtual “Grupo Zelo Mapa Cemitério”. Basta informar o estado, o nome do cemitério, o nome completo da pessoa falecida e o ano de falecimento. Em poucos instantes, o sistema envia o link com a localização exata do jazigo no Google Maps, além de um desenho ilustrativo do mapa interno do cemitério, facilitando o trajeto até o local. O serviço está disponível em todos os cemitérios do Grupo Zelo e também nos Cemitérios Públicos de Belo Horizonte.



As unidades também terão espaços de homenagem e acolhimento, como a tradicional Árvore da Homenagem, em que os visitantes poderão escrever mensagens dedicadas a seus entes queridos e pendurá-las nos galhos, eternizando suas memórias. Haverá ainda pontos de saúde com aferição de pressão gratuita, em parceria com empresas do clube de benefícios DU.

Para transformar o Dia de Finados, o Grupo também promove ações de acolhimento que reforçam seu compromisso com o cuidado integral às famílias. Entre as iniciativas estão o “Bonde do Abraço”, com voluntários identificados com a frase “Quer um abraço?” distribuídos em áreas de grande circulação para oferecer gestos de conforto e escuta, e a “Feira de Adoção Pet”, que, em parceria com ONGs locais, promove a adoção responsável de cães e gatos em algumas das unidades, reforçando o amor e o recomeço em uma data de reflexão.

“O Dia de Finados é um momento de profunda conexão com nossas memórias e com o legado daqueles que amamos. Nossa missão no Grupo Zelo é cuidar para que cada detalhe contribua para um ambiente sereno e acolhedor, permitindo que as famílias vivenciem suas homenagens da forma mais tranquila e significativa possível”, afirma Lucas Provenza, CEO do Grupo Zelo.