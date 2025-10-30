Carta Manifesto Impactos Positivos chega à COP30

A Carta Manifesto Impactos Positivos, apresentada durante o Encontro Impactos Positivos 2025, em São Paulo, será levada à COP30, em Belém (PA), representando o compromisso do ecossistema brasileiro de impacto com uma transição energética e econômica justa, inclusiva e regenerativa.

O documento será apresentado pela Dra. Gisele Batista, especialista em sustentabilidade e Embaixadora Impactos Positivos em Santa Catarina, que representará oficialmente a Plataforma Impactos Positivos durante a conferência.

Elaborada de forma colaborativa por empreendedores, lideranças, investidores e organizações do setor, a Carta sintetiza propostas e compromissos em torno da construção de uma economia que integre inovação, justiça social e regeneração ambiental.

Com temas alinhados à agenda da COP30, o texto defende que o impacto positivo seja considerado uma métrica essencial do século XXI, em equilíbrio com lucro e risco. O documento destaca o papel dos negócios de impacto como agentes centrais da transição sustentável e convida diferentes setores da sociedade a adotarem práticas que promovam prosperidade coletiva.

Segundo a Dra. Gisele Batista, Diretora de ESG da ABRH Florianópolis e da Harpia Meio Ambiente, a presença da Carta na conferência é um passo simbólico para fortalecer o papel do Brasil na agenda global de impacto:

“A Carta Manifesto Impactos Positivos representa a força de um Brasil que já busca a transição justa. Levar essa mensagem à COP30 é afirmar que o impacto positivo dos negócios é o caminho para regenerar economias, incluir pessoas e inspirar políticas públicas que coloquem o ser humano e o planeta no centro das decisões.”

A participação da Plataforma Impactos Positivos na COP30 reforça o posicionamento do país como referência na integração entre prosperidade, equidade e sustentabilidade. O documento reúne as vozes de centenas de negócios e organizações de impacto que atuam em diferentes regiões — de comunidades indígenas e ribeirinhas a centros urbanos — e demonstram que é possível alinhar crescimento econômico e responsabilidade socioambiental.

Mais do que um registro, a Carta é um chamado à ação coletiva, incentivando empresas, governos e cidadãos a adotarem compromissos concretos em prol de um desenvolvimento inclusivo e regenerativo.

O documento completo pode ser acessado em: Carta Manifesto Impactos Positivos