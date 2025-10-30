Cofundador da Flow Multas palestra na UNIRJ sobre trânsito

O cofundador da Flow Multas, advogado especialista em legislação de trânsito e membro do instituto brasileiro de trânsito, Gabriel França, participou no dia 13 de outubro da Semana Jurídica da Universidade do Rio de Janeiro (UNIRJ), com uma palestra sobre a importância da educação jurídica e o papel das leis de trânsito na construção de uma sociedade mais segura.

Durante o evento, o Gabriel França destacou os principais desafios enfrentados pelos profissionais do Direito que atuam na área de trânsito e reforçou a relevância da atualização constante diante das recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Voltar à instituição que fez parte da minha formação, agora como palestrante e compartilhando conhecimento sobre direito de trânsito, foi uma grande satisfação. Agradeço pelo convite e pela recepção calorosa de todos”, afirmou Gabriel França, cofundador da Flow Multas.

A Semana Jurídica da UNIRJ reuniu estudantes, professores e especialistas do setor jurídico, promovendo debates sobre temas atuais e boas práticas profissionais. A presença do Dr. Gabriel França reforça o compromisso da empresa com a formação jurídica e a disseminação de conhecimento técnico, contribuindo para a valorização da educação no trânsito e para o fortalecimento da cidadania.

Sobre a Flow Multas

A Flow Multas é uma plataforma especializada em soluções jurídicas e administrativas no setor de trânsito, com foco em recursos de multas, suspensão e cassação da CNH, além de consultorias e cursos voltados à legislação de trânsito. A empresa atua com base em argumentos técnicos e transparência, ajudando motoristas a proteger seus direitos e a promover um trânsito mais consciente e seguro.