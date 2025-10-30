IFF homenageia destacados acadêmicos que moldam o futuro da nutrição, saúde e biociências

IFF (NYSE: IFF), líder mundial em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, anunciou os ganhadores de seus Prêmios de Ciência IFF, reconhecendo o Dr. Carles Lerín do Institut de Recerca Sant Joan de Déu em Barcelona, Espanha, e o Prof. Jan Maarten van Dijl do Centro Médico Universitário de Groningen, Países Baixos, por suas contribuições excepcionais nas áreas de saúde humana, nutrição e pesquisa antimicrobiana. Os Prêmios de Ciência IFF homenageiam pessoas por suas notáveis ??conquistas na ciência, especificamente nas áreas de alimentos, microbioma, nutrição, saúde, biocatálise e sustentabilidade.

"A inovação revolucionária prospera com a cooperação. Ao fazermos parcerias com cientistas e instituições de classe internacional, aceleramos o desenvolvimento de soluções sustentáveis ??que beneficiam nossos clientes e as comunidades que atendemos", disse Casper Vroemen, Diretor de P&D da IFF. "É um privilégio homenagear dois pesquisadores excepcionais cujo trabalho pioneiro incorpora o espírito do avanço científico e da parceria mundial."

Os homenageados com os Prêmios de Ciência IFF de 2025 são:

Dr. Carles Lerín

Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Barcelona, Espanha

Faculdade de Medicina da Universidade de Vic - Universidade Central da Catalunha (UVic-UCC)



O Dr. Lerín é reconhecido por sua pesquisa pioneira em nutrição e saúde humana, com foco em obesidade infantil e adolescente, nutrição materna e nos primeiros anos de vida, microbioma e doenças metabólicas. Seu trabalho explora os vínculos cruciais entre os padrões alimentares na primeira infância e os resultados metabólicos a longo prazo, integrando a ciência do microbioma para elucidar como a nutrição molda as trajetórias de saúde. Cabe destacar que o Dr. Lerín aprofundou a compreensão do papel da betaína na saúde intestinal e metabólica, ressaltando seu potencial para apoiar o crescimento saudável e a resiliência durante os principais estágios do desenvolvimento. Também é reconhecido por seu trabalho em ensino e orientação científica, bem como esforços de cooperação entre o mundo acadêmico e a indústria.

Prof. Jan Maarten van Dijl

Centro Médico Universitário de Groningen (UMCG), Países Baixos



O Prof. van Dijl é uma figura destacada na bacteriologia molecular, reconhecido por sua pesquisa inovadora sobre a secreção de proteínas microbianas e as interações hospedeiro-patógeno. Seus enfoques inovadores impulsionaram o desenvolvimento de novas estratégias antimicrobianas, que contribui para o combateàresistência a antibióticos, e aprofunda nossa compreensão das doenças infecciosas. O trabalho do Prof. van Dijl está alinhado com as prioridades mundiais de saúde e demonstra excelência constante e espírito de cooperação.

Fundada em 1981, a Fundação Danisco apoia pesquisas em ciência de alimentos, nutrição e saúde. Hoje, os Prêmios de Ciência IFF continuam este legado e refletem o compromisso mais amplo da IFF com o avanço científico, ao reconhecer pesquisadores cujo trabalho contribui para o conhecimento e gera impacto no mundo real. O prêmio deste ano inclui uma quantia de US$ 35.000. Os candidatos ao prêmio são selecionados mediante um rigoroso processo de indicação, realizado por membros da equipe técnica da IFF, laureados e líderes de P&D.

