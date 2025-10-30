Gráfica acelera produção de embalagens para Black Friday

A Black Friday é o evento anual que mais gera oportunidades de vendas, lucro e fidelização de clientes. De acordo com a análise da Gauge e a agência W3haus, do Grupo Stefanini, a Black Friday 2025 pode apresentar um recorde em vendas com R$ 13,6 bilhões, o que representa uma alta de 16,5% sobre 2024, com 17,2 milhões de pedidos e ticket médio de R$ 808. Sendo assim, esse é o período de preparativos para elaborar campanhas promocionais no varejo, tanto em lojas físicas quanto no e-commerce.

E esse evento promocional não só envolve estratégias de descontos e frete grátis para determinadas regiões, mas requer um estoque adequado de embalagens capaz de atender demandas elevadas de pedidos.

Segundo o coordenador de marketing, Victor Nakamura, da indústria gráfica GIV Online, este período já mostra uma aceleração na produção de embalagens para atender a Black Friday Brasil, com um aumento de 9% no volume de produção de packs entre setembro e outubro deste ano, com expectativa de chegar a 17% até dezembro devido às compras de Natal.

Ainda de acordo com a Gauge e W3haus, 44% dos consumidores acreditam que a Black Friday dura o mês inteiro, o que significa que não necessariamente se deve aguardar a data oficial para aproveitar promoções relevantes. Esse dado só reforça que estratégias já devem ser aplicadas a partir de agora com a Pré-Black Friday, também chamada de Black November, já que as compras se iniciam antes mesmo do dia 28 de novembro.

Conforme relatos do coordenador da indústria gráfica GIV Online, os empreendedores de pequenas e grandes lojas de varejo já entenderam que a função das embalagens vai muito além de um envio seguro pelos Correios, mas torna-se um fator essencial para o seu pós-venda bem-sucedido ao proporcionar uma experiência de compra positiva.

“A experiência de compra ainda continua sendo uma das estratégias de fidelização. E a personalização permite trabalhar o branding da empresa, agrega valor e credibilidade, que são diferenciais de uma marca”, afirma Victor.

O especialista em marketing da GIV conta que os itens que estão em índice crescente de produção são as caixas de papelão para Correios, saco leitoso chamado envelope COEX, além do envelope de segurança no papel Kraft. E cerca de 12% dos pedidos que entraram no sistema neste mês são voltados para experiência Unboxing, como é o caso dos postais de agradecimento, folhetos promocionais com vouchers de desconto e adesivos de brinde.

O estudo da Gauge e W3haus relata também que houve um crescimento de sete pontos percentuais na busca por ofertas em lojas físicas por conta da descoberta de novos produtos e o desejo de uma experiência mais humanizada.

“A análise da agência só reforça a razão do aumento da procura por sacolas de papel, tags e adesivos de sacola, que cresceu 7% neste mês de outubro. Esperamos um volume maior de produção de sacolas plásticas personalizadas, solapas de embalagens, cartões de visita, além de outros materiais de divulgação e comunicação visual que são usados em campanhas promocionais, como a Black Friday e vendas de Natal, por exemplo”, detalha o gestor.

O coordenador da GIV explica que manter um estoque bem abastecido para não ser surpreendido por falta de embalagem é essencial neste momento. E o cuidado com a armazenagem é outro detalhe importante para preservar a qualidade e garantir um pós-vendas com êxito nessa Black Friday 2025.

O mesmo conclui ainda que o alto consumo de embalagens neste período, é um termômetro que reflete a movimentação da economia e o comportamento de compra do consumidor moderno que está cada vez mais informado, estratégico e consciente do que realmente necessita.