Grupo Maya promove acolhimento no Dia de Finados

O Grupo Maya, concessionária que administra cinco cemitérios municipais em São Paulo (Campo Grande, Lageado, Lapa, Parelheiros e Saudade), preparou uma operação robusta de serviços e suporte para o Dia de Finados, 2 de novembro. Sob o conceito "Memórias que Aquecem", o intuito é garantir uma experiência humanizada e eficiente, traduzindo o cuidado com as famílias enlutadas em ações concretas de serviço.

"O nosso compromisso é com a valorização da memória e o acolhimento. Com essa campanha, buscamos ir além da prestação de serviços cemiteriais, oferecendo um espaço de paz, homenagem e conexão para que as famílias possam celebrar suas lembranças com carinho", comenta Ricardo Gontijo, CEO do Grupo Maya.

Os visitantes dos cemitérios poderão conferir as melhorias que vêm sendo realizadas de maneira constante sob a gestão do Grupo Maya. Para a data especial, o Grupo Maya vai contar com reforço de profissionais treinados para atendimento e aumento do efetivo de limpeza e vigilância.

Com objetivo de garantir que os espaços de homenagem estejam em condições ideais, a concessionária mobilizou uma força-tarefa de zeladoria focada na limpeza, manutenção e aprimoramento das unidades que inclui o recolhimento de folhagens, limpeza de lodo, coleta de resíduos descartados inadequadamente, ampliação do número de lixeiras, e higienização e melhoria das condições dos banheiros.

A segurança e a tranquilidade dos visitantes também são prioridades: todas as unidades terão um incremento de dois vigilantes adicionais e uma equipe operacional completa, que assegurará a vigilância e a organização do fluxo, incluindo a verificação do devido fechamento de todos os jazigos sem portões.

Quem passar pelos cemitérios, receberá um “Kit Memórias” (água, chocolate e folder informativo), velas para uso nos velários e poderá contar com “Tendas de Descanso”, “Espaço Kids” (com distribuição de pipoca e algodão doce), pontos de informações e de venda de flores, e o interativo “Portal das Lembranças” para deixar mensagens de homenagem aos seus entes queridos. A programação de fé e reflexão promoverá missas e celebrações ecumênicas em todos os cemitérios, além da presença da Igreja Universal atendendo às famílias enlutadas.

Como parte do acolhimento humanizado, a experiência será enriquecida com música: violinistas estarão presentes das 8hs às 12h30 em diversos pontos dos cemitérios, proporcionando um fundo musical de respeito e sensibilidade.

O Grupo Maya também investiu em ferramentas de comunicação clara através da tecnologia: nas unidades Campo Grande e Saudade, telões de LED foram instalados para exibir a programação completa do evento, transmitir mensagens de acolhimento e informar sobre as melhorias implementadas nas unidades.

Além disso, haverá atividades e iniciativas para promover acolhimento e amparo emocional. Abaixo a programação completa por cemitério.

Campo Grande:

- Missas católicas: às 11h e 15h.

- “Tenda de Acolhimento” - um espaço com psicólogos especializados em luto, com experiência em atuação pela Cruz Vermelha, para oferecer escuta qualificada e amparo emocional às famílias.

- A Igreja Universal de Deus realizará momentos de oração na Capela das 9h às 9h30 e das 14h às 14h30.

Lageado:

- Missa católica: às 15h.

Lapa:

- Missas católicas: às 08h, 10h, 12h, 15h e 16h30.

Parelheiros:

- Missas católicas: às 10h e 14h.

Saudade:

- Missas católicas: às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h.