Bending Spoons levanta US$ 710 milhões para continuar investindo e crescendo

A Bending Spoons, uma das principais empresas de tecnologia da Europa, anunciou hoje que levantou US$ 710 milhões em capital, com uma avaliação pré-dinheiro de US$ 11 bilhões. A rodada foi liderada por contas assessoradas pela T. Rowe Price Investment Management, Inc., com a participação da Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, Foxhaven Asset Management e Radcliff, entre outras. A Goldman Sachs International atuou como única agente de colocação e a Clifford Chance atuou como consultora jurídica da transação. Os serviços de consultoria notarial foram prestados pela ZNR Notai.

“Este momento representa a validação de uma década de trabalho e serve como um reconhecimento importante do que conquistamos até agora na Bending Spoons. Ainda estamos no início da nossa jornada e temos planos ambiciosos para continuar investindo e crescendo”, compartilha Luca Ferrari, cofundador e CEO da Bending Spoons. “Estamos orgulhosos de contar com alguns dos melhores investidores do mundo, que acreditam na nossa abordagem de criação de valor e nas oportunidades futuras.”

A rodada compreende US$ 270 milhões em capital primário e US$ 440 milhões em capital secundário. A Bending Spoons também garantiu recentemente um pacote de dívida de US$ 2,8 bilhões junto a principais bancos globais. A empresa pretende utilizar esses recursos para aprimorar suas tecnologias proprietárias e capacidades de IA, além de buscar novas aquisições que ampliem seu portfólio de produtos digitais voltados para consumidores e empresas. Nos últimos dois meses, a Bending Spoons firmou acordos para adquirir a AOL e a Vimeo, sujeitos às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias, incluindo, no caso da Vimeo, a aprovação de seus acionistas.

Sobre a Bending Spoons

A Bending Spoons adquire e transforma negócios digitais. É dona da Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, WeTransfer e muitas outras empresas. Os produtos da empresa atendem a mais de um bilhão de pessoas, com mais de 300 milhões de usuários ativos mensalmente e 10 milhões de clientes pagantes, incluindo a maioria das empresas na lista Fortune 500.

A Bending Spoons visa deter as empresas para sempre e nunca vendeu um negócio que adquiriu. Após uma aquisição, a empresa geralmente investe, de forma ambiciosa, para reformular a tecnologia, replanejar a interface do usuário, acelerar o lançamento de novos recursos, otimizar marketing e monetização, e reestruturar a arquitetura da organização para desempenho a longo prazo.

No cerne da empresa está um foco incansável em obter densidade de talentos e excelência no local de trabalho. A Bending Spoons recebeu mais de 600.000 candidaturas a trabalho somente em 2025, com uma taxa de oferta de emprego de 0,04%, e tirou o primeiro lugar várias vezes na premiação Ótimo Lugar para Trabalhar.

Para saber mais, acesse bendingspoons.com

Logotipos e fotos da Bending Spoons: https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn

Consultas da mídia: press@bendingspoons.com