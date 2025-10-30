Atlas e Comet trazem novidades ao marketing, SEO e GEO com IA

A OpenAI e a Perplexity lançaram navegadores impulsionados por inteligência artificial (IA) que estão redefinindo o cenário do marketing digital, do SEO e da otimização para mecanismos generativos. O Atlas, navegador da OpenAI disponibilizado em 21 de outubro de 2025 para MacOS, integra o ChatGPT diretamente às páginas da web, oferecendo recursos como memória de navegação e assistência contextual. O Comet, lançado pela Perplexity em julho de 2025 e tornado gratuito globalmente em outubro, funciona como assistente pessoal capaz de automatizar tarefas, organizar abas e realizar pesquisas inteligentes.

Essas ferramentas refletem uma mudança profunda no comportamento dos consumidores. Dados de 2025 indicam que 37% dos brasileiros já tomaram decisões de compra influenciados por respostas de IA, enquanto 58% dos usuários globalmente substituíram motores de busca tradicionais por sistemas de IA generativa ao procurar recomendações de produtos. Pesquisas apontam que 60% das buscas atualmente não resultam em cliques em websites, fenômeno conhecido como “zero-click search”.

De acordo com Yan Gomes, sócio-diretor da Agência Go Biz, “no marketing digital, os navegadores de IA encurtam o funil de vendas ao priorizar respostas diretas e resumos conversacionais, exigindo que marcas concentrem esforços em personalização e visibilidade em respostas geradas por algoritmos”. Para o SEO, observa-se redução entre 15% e 25% no tráfego orgânico tradicional, com ênfase crescente em dados estruturados e conteúdo autoritativo para citação pelas IAs. O GEO (Otimização Generativa de Mecanismos) emerge como disciplina essencial, focando na otimização de conteúdos para menção em respostas diretas por meio de formatos como FAQs, listas e citações de especialistas.

Estudos demonstram que modificações específicas no conteúdo aumentam significativamente a visibilidade em buscas por IA: inclusão de citações de especialistas gera aumento de 41%, estatísticas claras proporcionam 30% de melhoria, e aprimoramento da legibilidade resulta em ganho de 22%. As empresas enfrentam o desafio de adaptar estratégias para um ecossistema em que as respostas aparecem antes dos cliques, transformando a busca tradicional em interações conversacionais que exigem novas abordagens para manter relevância e competitividade no ambiente digital.