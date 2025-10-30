Febracis desenvolve treinamentos corporativos personalizados

A Febracis, uma das maiores escolas de negócio do país, tem trabalhado no desempenho de empresas por meio de treinamentos corporativos personalizados. A iniciativa surge em um panorama em que o Brasil investe uma média de 2,11% sobre a folha de pagamento anual na área de Treinamento e Desenvolvimento de colaboradores. Como referência, os EUA investem 4,62% nesse campo, conforme dados publicados pela Forbes.

Emerson Doblas, diretor da Febracis Rio de Janeiro, destaca que os treinamentos empresariais promovidos pela entidade têm como objetivo impactar a performance de equipes, lideranças e gestores, com programas voltados para inteligência emocional, gestão de pessoas, oratória, finanças, vendas, planejamento estratégico, liderança e crescimento organizacional (growth).

“Essas formações não apenas capacitam tecnicamente, mas também podem promover cultura de alta performance, engajamento e resultados consistentes”, articula Doblas.

Segundo ele, a principal característica dos treinamentos empresariais da Febracis, em relação a outras soluções de capacitação no mercado, está na metodologia exclusiva de Coaching Integral Sistêmico (Método CIS), que une técnicas de gestão com inteligência emocional e comportamental.



“Esses temas impactam o desempenho ao aumentar o engajamento, melhorar a comunicação interna, elevar a produtividade e alinhar valores e propósito entre colaborador e empresa. O resultado é uma equipe mais focada, emocionalmente equilibrada e orientada a metas”, afirma Doblas.

Estimativas preveem que a demanda por funcionários com alta inteligência emocional deve crescer em 26% até 2030, como indicam estudos da McKinsey e Harvard Business Review compartilhados pela revista Exame. Atualmente, 71% dos empregadores consideram mais importante a inteligência emocional do que habilidades técnicas.

“Enquanto outras soluções focam em conteúdo técnico, a Febracis trabalha na mudança de mindset e comportamento dos colaboradores, promovendo transformações sustentáveis”, afirma. “Além disso, oferece ecossistema integrado (formações, mentorias, assessments, coaching corporativo), certificação internacional e abordagem vivencial, que conecta o aprendizado à prática imediata no ambiente de trabalho”, explica.

Clima organizacional

De acordo com o diretor da Febracis Rio de Janeiro, os treinamentos em inteligência emocional têm ajudado empresas a melhorar o clima organizacional, reduzir conflitos e aumentar a produtividade.

“Os treinamentos ajudam colaboradores a reconhecer e gerenciar emoções, desenvolvendo autocontrole, empatia e resiliência”, diz.

Na visão de Doblas, isso melhora diretamente o clima organizacional, reduz conflitos interpessoais e aumenta a colaboração e produtividade. “Ao aprender a lidar com pressão e frustração, os profissionais tornam-se mais maduros emocionalmente, o que gera ambientes de trabalho mais saudáveis e equipes mais produtivas”, afirma.

Formar líderes para lidar com pessoas

“Hoje, o maior desafio das empresas é formar líderes que saibam lidar com pessoas, e não apenas com processos”, afirma Doblas, que observa que muitos líderes têm preparo técnico, mas carecem de inteligência emocional e habilidades comportamentais.

“A Febracis atua nesse cenário formando líderes que podem inspirar, comunicar com clareza, delegar com eficiência e gerar engajamento”, afirma. Por meio de programas como o Business High Performance, a empresa capacita gestores para transformar a cultura de liderança de dentro para fora.

Febracis desenvolve mentorias e workshops para todos os tipos de negócios

Doblas conta que a Febracis também atua com mentorias e workshops customizados para todos os tipos de negócios, sendo os mais procurados por empresas de médio e grande porte, negócios familiares em profissionalização, startups em expansão e organizações que vivem transição cultural.

“Essas empresas buscam soluções personalizadas para melhorar a performance de líderes, alinhar valores, engajar times e aumentar resultados com equilíbrio emocional”, detalha. “Cada projeto é moldado conforme os desafios específicos do cliente”, complementa Doblas.

Febracis visa transformar a mentalidade e cultura das organizações

Segundo o profissional, os treinamentos da Febracis têm como foco integrar razão, emoção e execução. Ele destaca que, além de ensinar, a empresa tem como objetivo transformar a mentalidade e cultura das organizações a fim de desenvolver pessoas que governem melhor a si mesmas para governar melhor seus negócios.

“Quando a empresa entende que o comportamento é a base de todo resultado, os treinamentos deixam de ser custo e se tornam investimento estratégico em crescimento sustentável”, conclui.

Para mais informações, basta acessar o instagram da empresa e do seu diretor: @febracisriodejaneiro e @emersondoblas