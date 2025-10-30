Fundador da Nexxera aborda colaborativismo no Fintech Trends
Edson Silva será painelista da 3ª edição do evento promovido pela Associação Catarinense de Tecnologia, que acontece em 30 de outubro. Debate sobre ecossistemas colaborativos tem participação de especialistas, executivos e órgãos reguladores
compartilheSIGA
Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera, participará do painel “Alocando Capital na Nova Fronteira Financeira - onde e por que investir nas fintechs de amanhã”, durante a 3ª edição do Fintech Trends, em 30 de outubro. O evento promovido pela Vertical Fintech da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) será em formato híbrido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O encontro, que reúne especialistas, executivos e representantes de órgãos reguladores para debater tendências do setor financeiro, acontecerá presencialmente no Centro de Inovação Acate Primavera, em Florianópolis e online, com transmissão ao vivo pelos canais da associação.
A programação do evento propõe a discussão sobre o cenário atual do setor, os novos movimentos de investimento e o impacto de soluções como Pix, Embedded Finance, bancarização, Open Finance e sustentabilidade em novos negócios.
O presidente da empresa especialista em soluções para ecossistemas produtivos e colaborativos destaca que as fintechs têm um forte papel colaborativo com o sistema financeiro. “Elas têm o poder de transformar nichos em grandes centros produtivos, fortalecendo diversos setores da economia”.
Para o fundador da Nexxera, em vez de concorrer com o sistema financeiro, as fintechs devem se tornar grandes aliadas e multiplicadoras das oportunidades em um mercado que precisará de especialização em nichos específicos.
Ecossistemas colaborativos
Silva avalia que a integração entre setores financeiros e não financeiros transforma segmentos isolados em cadeias conectadas, o que faz com que toda a cadeia de valor se relacione em um ecossistema financeiro, ajudando empresas a comprar, vender, pagar, receber e negociar.
“O resultado é geração de valor para toda a economia e criação de oportunidades de crescimento conjunto para empresas de diferentes segmentos, seus clientes, fornecedores, registradoras, adquirentes, instituições financeiras e outros parceiros estratégicos”, afirma o empresário.
Segundo o presidente da Nexxera, um dos movimentos mais promissores é o crescimento do mercado de duplicatas escriturais, devido a maior segurança jurídica e transparência, que cria uma base confiável para operações de crédito.
Para o empresário, o avanço do embedded finance, que integra serviços financeiros diretamente aos processos das empresas, e a focalização em nichos produtivos específicos, onde fintechs podem gerar impacto real, completam o cenário de crescimento sustentável.
“Esses movimentos fortalecem cadeias produtivas, permitem inovação em modelos de crédito e ampliam o ecossistema de negócios. Isso abre oportunidades para fintechs atuarem como financiadoras, oferecendo capital de giro para empresas de forma ágil e segura”, declara o profissional.
Silva orienta a adoção de uma abordagem estratégica para integrar tecnologia financeira aos processos, por meio de investimento em uma infraestrutura robusta e segura que conecte fornecedores, clientes, registradoras, financiadores e bancos em um único ecossistema.
“É fundamental revisar fluxos de pagamento e crédito, além de capacitar equipes para operar em ambientes automatizados e regulados. Soluções como embedded finance aumentam a eficiência operacional e criam oportunidades para novos modelos de receita, antecipação de recebíveis e gestão otimizada do capital de giro”, detalha o fundador da Nexxera.
De acordo com o presidente, organizações que se preparam para essa transformação conseguem reduzir custos, ampliar margens e fortalecer seu ecossistema de negócios de forma sustentável.
O fundador da Nexxera pontua que a experiência da empresa, que atua de forma multibancos, multiadquirentes, multiregistradoras e multiCNPJs desde antes do Open Finance, permite antecipar tendências e estruturar soluções que conectam empresas e instituições financeiras de forma ágil e segura.
Para 2025, a Nexxera pretende ampliar sua atuação em embedded finance multibank, automatizando processos como contas a pagar e receber, conciliação, crédito e duplicatas escriturais.
“Essa experiência pode nos dar vantagem para desenvolver ecossistemas centrais, transacionais e comportamentais, oferecendo às empresas ferramentas com o foco em otimizar custos, reduzir riscos e acelerar a transformação digital sem depender exclusivamente de um banco específico, podendo se integrar ao banco de sua opção”, conclui Edson Silva.
Para mais informações, basta acessar: nexxera.com/