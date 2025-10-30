UNIFAMAZ completa 18 anos com mais de 6 mil alunos formados

O UNIFAMAZ completa neste mês de outubro 18 anos de atuação, somando 6,4 mil estudantes formados e 3,4 mil alunos ativos. Inaugurado em 2007 e integrante do Grupo Educacional Ceuma, o centro universitário exerce importante papel no desenvolvimento social, educacional e na prestação de serviços à comunidade no Estado do Pará.

Ao longo de quase duas décadas, a instituição vem realizando ensino superior nas áreas da Saúde, Ciências Humanas, Exatas e Gestão e Negócios. Atualmente, o UNIFAMAZ conta com 480 colaboradores, entre professores, preceptores e funcionários administrativos. O corpo docente é composto por 141 mestres, 90 doutores e 42 especialistas.

“Não apenas formamos profissionais qualificados para o mercado de trabalho, mas também contribuímos ativamente para o desenvolvimento da comunidade, especialmente por meio das atividades do Centro de Saúde Escola Reitor Luís Anísio Camarão Chaves”, destaca Adriana Gorayeb, reitora do UNIFAMAZ.

Segundo ela, o Centro de Saúde Escola é uma demonstração concreta da integração entre academia e sociedade, permitindo que os alunos desenvolvam competências técnicas e humanas de forma prática e humanizada, ao mesmo tempo em que oferecem serviços gratuitos e essenciais à população.

Inaugurado em 2016, o centro já atendeu 11 mil pacientes em Odontologia, 2 mil em Psicologia e realizou mais de 50 mil consultas médicas. Também aplicou mais de 265 mil doses de vacinas contra a covid-19, em um período de 13 meses, na sua Sala de Vacinação — contribuindo para proteger a população paraense contra as complicações do coronavírus.

Recentemente, o Centro de Saúde Escola do UNIFAMAZ foi habilitado oficialmente para realizar atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), passando a integrar a rede municipal de saúde de Belém. Com isso, passou a receber pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) por meio do sistema de regulação SISREG, ampliando o acesso da população aos serviços públicos de saúde.



“Essa conquista representa um avanço significativo na integração entre ensino, serviço e comunidade — pilares fundamentais da formação em saúde. Por meio desse modelo, o UNIFAMAZ amplia o impacto social de suas ações e proporciona aos seus alunos experiências reais de cuidado, alinhadas aos princípios do SUS”, ressalta a reitora.

Com estrutura composta por Laboratório de Análises Clínicas, Clínica-Escola de Odontologia, Clínica-Escola de Psicologia, Ambulatório de Especialidades Médicas e Sala de Vacinação, o Centro de Saúde Escola oferece atendimento integral e multiprofissional à comunidade. Esses serviços asseguram assistência à população e fortalecem o aprendizado prático dos estudantes.

Além das ações na área da saúde, o UNIFAMAZ também mantém o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), que presta serviços jurídicos gratuitos à população. No espaço, alunos do curso de Direito, sob supervisão de professores e advogados orientadores, vivenciam a prática profissional e promovem o acesso à Justiça. O NPJ já acumula mais de 7 mil atendimentos jurídicos realizados.

“Essas iniciativas refletem o nosso compromisso com uma formação acadêmica que ultrapassa o domínio técnico, promovendo o desenvolvimento da cidadania, da ética e da responsabilidade social. Assim, reafirmamos nosso papel não apenas como uma instituição de ensino de excelência, mas como uma força transformadora na sociedade amazônica”, conclui Adriana Gorayeb.

A pós-graduação do UNIFAMAZ preza pela inovação pedagógica e compromisso com a formação de profissionais preparados para os desafios do mercado atual. Com uma ampla oferta de cursos de especialização e o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, autorizado pelo Conselho Nacional de Residência Médica, a instituição une teoria e prática em um ambiente de ensino dinâmico e humanizado.

O programa de residência médica, em especial, oferece bolsas integrais financiadas pelo próprio UNIFAMAZ, garantindo dedicação exclusiva dos residentes e uma formação baseada na experiência prática e no uso de tecnologias educacionais avançadas. Além disso, os cursos de pós-graduação valorizam a interdisciplinaridade, a pesquisa e a extensão.

Sobre o UNIFAMAZ



Fundado em 2007, o UNIFAMAZ — Centro Universitário da Amazônia integra o Grupo Educacional Ceuma e oferece cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. Com foco na excelência acadêmica, responsabilidade social e inovação, a instituição atua na formação de profissionais preparados para os desafios do mercado e comprometidos com o desenvolvimento da região amazônica.