Mercado imobiliário de São Paulo atrai investidores de todo o país

São Paulo registra neste ano um marco histórico no mercado imobiliário. Segundo levantamento da consultoria Brain Inteligência Estratégica, nos últimos 12 meses foram lançados mais de 130 mil apartamentos na capital paulista, média superior a 350 lançamentos por dia. O número reflete o dinamismo da cidade e a confiança de investidores, que continuam a ver a cidade como um dos mercados mais atrativos do país.

A valorização do imóvel em São Paulo é um dos fatores que explica esse fenômeno. Entre junho de 2024 e junho de 2025, o preço médio do metro quadrado na capital passou de R$ 14.481 para R$ 15.887, um avanço de quase 10% em apenas um ano, de acordo com a Brain. O levantamento aponta ainda a expansão dos apartamentos compactos, com 85,4% do estoque atual sendo formado por unidades de um ou dois dormitórios, e 60,3% com até 39 metros quadrados.

Com atuação no desenvolvimento de apartamentos compactos com foco no público investidor, a incorporadora Vitacon observa de perto essa tendência. Mais da metade dos investidores da companhia que adquirem imóveis na capital paulista vêm de outros estados. Esse perfil reforça a percepção de São Paulo como cidade estratégica para quem busca combinar investimento, mobilidade e oportunidades de moradia temporária.

“O mercado paulistano combina alta liquidez, infraestrutura consolidada, conectividade e diversidade de opções habitacionais, fatores que tornam a cidade extremamente atrativa para investidores de outros estados, com destaque para Bahia (10%), Minas Gerais (10%) e Rio de Janeiro (3%)”, afirma o CEO da Vitacon, Ariel Frankel.

De acordo com a incorporadora, a estratégia de investimento tem se tornado cada vez mais híbrida. Os apartamentos funcionam como base de apoio na cidade, permitindo aos proprietários estabelecerem uma base de apoio na cidade quando necessário, mas, quando ausentes, os imóveis podem ser alugados no modelo short stay, gerando rentabilidade adicional e aproveitamento máximo do ativo.

“O aumento dos lançamentos amplia a oferta de imóveis bem localizados, especialmente próximos a centros comerciais e transporte público, reforçando o potencial de valorização para quem investe. No nosso caso, a procura dos investidores de outros estados é maior para os empreendimentos na região da Avenida Paulista, Jardins e Moema”, acrescenta.

Novas demandas urbanas

O recorde de lançamentos também evidencia a adaptação do mercado às novas demandas urbanas. Com o aumento do trabalho híbrido e preferência por praticidade e mobilidade, apartamentos compactos e versáteis se consolidam como escolha estratégica tanto para investidores quanto para moradores.

“A expectativa é que essa tendência por apartamentos compactos e bem localizados continue ao longo dos próximos anos, mantendo São Paulo no topo da atratividade nacional para investimentos imobiliários”, finaliza o executivo.