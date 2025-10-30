OpenX impulsiona vídeos na América Latina com pacotes curados de CTV e vídeo premium

A OpenX Technologies, Inc., líder global em soluções omnicanal do lado da oferta (Supply-Side Platform), anunciou hoje o lançamento de uma nova e poderosa oferta focada em vídeos, criada para o mercado de publicidade digital da América Latina, que cresce em ritmo acelerado. O portfólio curado permite que os anunciantes ativem campanhas de vídeo de alto desempenho em CTV (Connected TV), OTT (Over-the-Top) e OLV (Online Video) com precisão, transparência e escala.

A forte tradição audiovisual da América Latina tem sido a base para um crescimento acelerado na categoria. Especialmente a CTV vem dominando o público em mercados como o México, onde os serviços de streaming com publicidade estão impulsionando uma alta taxa de adoção e transformando o panorama da mídia. O esporte continua sendo um dos grandes impulsionadores de engajamento: no México, 1 em cada 10 torcedores maiores de 18 anos assiste a esportes ao vivo todos os dias e quase metade acompanha semanalmente, enquanto o Brasil apresenta um engajamento ainda maior, com quase 1 em cada 5 assistindo diariamente.

Com essa oferta especializada, a OpenX ajuda os anunciantes a aproveitar o cenário de vídeo da América Latina, que amadurece rapidamente, por meio de IDs de deals fáceis de ativar e disponíveis nas principais DSPs (Demand-Side Platforms). Projetados para unir escala e performance, os pacotes foram criados para atender a diferentes objetivos de campanha, como reconhecimento de marca, aquisição de clientes e taxas de conclusão de vídeos.

A OpenX firmou parcerias com uma lista crescente de publishers premium na América Latina, incluindo CanelaTV, Sling, Tastemade, Tubi, Univision, Vix e Xumo. Ao trabalhar diretamente com proprietários de mídia regionais de alto nível, a OpenX permite que os anunciantes alcancem resultados com transparência e performance que fazem a diferença.

Com isso, os anunciantes agora podem explorar todo o potencial do ecossistema de vídeos da América Latina usando os recursos avançados de curadoria da OpenX. Com os principais eventos de futebol internacional se aproximando, o cenário está pronto para gerar resultados em grande escala. Essas ferramentas de curadoria permitirão alcançar públicos esportivos na região, e nosso inventário premium de conteúdo pré e pós-jogo conectará os anunciantes aos torcedores no momento certo.

"As soluções de vídeo curadas da OpenX se alinham perfeitamente com o compromisso da Yahoo de entregar conteúdo premium e seguro para as marcas a públicos em todas as telas", disse Nicole Malitz, diretora de parcerias programáticas da Xumo. "Essa parceria torna mais fácil do que nunca para os anunciantes se conectarem com a emoção dos esportes ao vivo e com histórias culturalmente relevantes em toda a América Latina".

As soluções dinâmicas de vídeo incluem:

• Inventário CTV com qualidade de broadcast: acesse aplicativos e canais seguros para marcas, onde quer que seu público esteja assistindo.

• Stream Anywhere (OTT): alcance públicos em qualquer dispositivo, como web, dispositivos móveis ou CTV, com segmentação multiplataforma sem interrupções.

• Vídeo premium: amplie suas ações de vídeo com acesso curado a inventário OLV de alta qualidade, incluindo dispositivos móveis.

"A cultura centrada no vídeo da América Latina merece o mesmo nível de inovação, transparência e desempenho que outros mercados", disse Michelle Feerman, diretora sênior de vendas na América Latina da OpenX. "Estamos reunindo o melhor do vídeo premium e da curadoria de deals focada em performance para ajudar as marcas a alcançar públicos engajados em todas as telas, sem comprometer escala ou resultados".

