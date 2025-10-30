375ai lança camada de dados para o mundo físico na Solana

A 375ai, empresa de inteligência de dados de borda que transforma o mundo físico em insights estruturados e legíveis por máquinas, anunciou hoje o lançamento de sua mainnet na Solana.

O mundo físico está gerando mais dados do que nunca, mas a maior parte deles permanece invisível. Sistemas de trânsito, plataformas de publicidade e governos ainda dependem de infraestruturas antigas e fontes de dados fragmentadas para entender como pessoas e mercadorias se movimentam pelas cidades. Pipelines de dados centralizados são caros, lentos e frequentemente oferecem apenas informações incompletas ou atrasadas. Ao mesmo tempo, sistemas de IA precisam de contexto do mundo real, e não apenas de dados sintéticos. Sem dados estruturados em tempo real, eles não conseguem alimentar soluções mais inteligentes para mobilidade, logística e segurança.

A 375ai permite a coleta de dados do mundo real, criando uma nova categoria de infraestrutura de IA física. No lançamento, a rede já oferece visibilidade única sobre o fluxo do comércio, com 2 milhões de veículos observados diariamente pelos dispositivos 375edge e mais de 300.000 downloads do aplicativo móvel 375go em mais de 170 países.

Cada dispositivo 375edge vem equipado com câmeras em alta definição, sensores de áudio e ambientais, além de capacidade de processamento local com tecnologia NVIDIA. Em vez de transmitir terabytes de dados não estruturados para a nuvem, esses dispositivos utilizam IA de borda para condensar terabytes de dados brutos em megabytes de insights por dia. Esses insights alimentam aplicações em mobilidade, logística, publicidade, segurança pública e treinamento de modelos de IA.

A 375ai faz parte de uma nova geração de redes de infraestrutura descentralizada, ou DePINs, que estão redefinindo a forma como a infraestrutura física é implementada, operada e monetizada. Com o lançamento de sua mainnet, a empresa vai além da coleta de dados tradicional baseada na nuvem, criando uma rede descentralizada de propriedade dos usuários, na qual os colaboradores são recompensados ao coletar dados do mundo real.

"Cidades, empresas e sistemas de IA precisam de percepção em tempo real do mundo físico", disse Harry Dewhirst, CEO da 375ai. "O lançamento da nossa mainnet transforma essa visão em realidade, ativando uma rede global onde dados do mundo real são coletados na borda, protegidos por criptografia e disponibilizados em tempo real para quem está construindo o futuro".

A 375ai é administrada por uma equipe executiva experiente, com décadas de atuação em redes, cibersegurança, telecomunicações, mídia digital e dados. Além do CEO Harry Dewhirst, a liderança inclui o COO Rob Atherton, o CBO Trevor Branon e o Chief AI Officer Chad Partridge. Juntos, eles trazem experiência em empresas como Juniper Networks, Palo Alto Networks, Fortinet, Linksys, Singtel e Telefonica.

Sobre a 375ai

Fundada em 2022, a 375ai transforma fenômenos do mundo real, muitas vezes caóticos e analógicos, em inteligência digital estruturada. Ao utilizar dispositivos de ponta com IA em diferentes cidades, a 375ai torna o mundo legível por máquinas, uma cidade de cada vez. Cada dispositivo 375edge processa grandes fluxos de dados localmente, transformando-os em insights acionáveis que alimentam aplicações em publicidade, logística, segurança pública, previsão econômica e muito mais. Com implantações ativas em Los Angeles e expansões em andamento em Nova York e Miami, a 375ai está construindo a base para a IA do mundo real em escala global.

Para saber mais, acesse: https://375.ai

