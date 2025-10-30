Bending Spoons adquirirá a AOL com financiamento de débito de $2,8 bi

A empresa de tecnologia Bending Spoons anunciou hoje que fechou um acordo definitivo para adquirir a AOL, portal da web e provedora de e-mails, da Yahoo. Espera-se que a aquisição seja concluída até o final do ano, sujeita às condições costumeiras de fechamento e aprovações regulatórias.

"A AOL é uma empresa icônica e adorada que tem boa saúde, resistiu ao passar do tempo e, acreditamos, tem um potencial não expressado", afirmou o CEO e cofundador da Bending Spoons, Luca Ferrari. "Pelas nossas estimativas, a AOL é uma das dez principais provedoras de e-mails mais usada no mundo, com uma alta retenção de clientes, contando com cerca de 8 milhões de usuários ativos diariamente e 30 milhões mensalmente. Pretendemos fazer investimentos significativos para ajudar o produto e o negócio florescerem. A Bending Spoons nunca vendeu um negócio que adquiriu; estamos confiantes de que somos a administradora certa para o longo prazo e esperamos atender a sua grande base de clientes fiéis por muitos anos".

"A AOL e a Yahoo têm muita história, e nossa nova equipe aproveita a oportunidade de retomar o crescimento da AOL", afirmou Jim Lanzone, CEO da Yahoo, Inc. "Essa transação nos permitirá focar de forma mais profunda nos planos de ação agressivos que estamos programando para os produtos principais da Yahoo daqui adiante, ao passo que garantimos que a AOL continue prosperando sob a nova posse".

Reed Rayman, presidente do conselho diretor da Yahoo e sócio da Apollo, afirmou: "Desde que a Apollo Funds adquiriu a Yahoo em 2021, ajudamos a empresa a impulsionar reinvestimento transformacional nos seus ativos de mídia digital e tecnologia do consumidor, produzindo desempenho sólido nas propriedades da Yahoo. Acreditamos que esta transição posiciona bem a AOL para a sua próxima fase, ao passo que a Yahoo acelera o investimento nas suas propriedades principais e experiências alimentadas por IA".

A AOL seria a mais recente marca global renomada a ser adicionada ao portfólio da Bending Spoons. No mês passado, a Bending Spoons anunciou um acordo definitivo para adquirir a Vimeo, com expectativa de conclusão no quarto trimestre de 2025, sujeito às aprovações e condições de fechamento costumeiras, incluindo a aprovação dos acionistas da Vimeo e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias.

Financiamento de débito

Para financiar a aquisição da AOL bem como fusões e aquisições futuras, a Bending Spoons também anunciou a conclusão bem sucedida de um pacote de financiamento de débito de $2,8 bilhões. O pacote inclui empréstimos a prazo A e a prazo B comprometidos, junto com compromissos incrementais de crédito rotativo, fornecidos pelos principais bancos, incluindo o Banco BPM, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho, Société Générale, UniCredit e Wells Fargo. A distribuição do empréstimo de prazo B será liderada pela J.P. Morgan Chase Bank N.A. nos EUA e pela BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan SE e UniCredit na Europa.

"Apreciamos o suporte dos muitos dos melhores bancos do mundo; vimos isso como um endosso da nossa estratégia, e que se baseia na confiança mútua que estabelecemos com muitas dessas instituições em anos de colaboração", acrescentou Ferrari. "Esse financiamento fortalece nossa habilidade de continuar adquirindo e transformando os negócios digitais mundialmente com uma visão a longo prazo".

Consultores

A Greenhill, afiliada da Mizuho, e a Wells Fargo atuaram como consultoras financeiras para a Bending Spoons na aquisição, a Willkie Farr & Gallagher LLP está atuando como sua consultora jurídica, e a EY Advisory SpA e a EY SLT forneceram serviços de devida diligência financeira e fiscal. A Yahoo recebeu a consultoria da J.P. Morgan Securities LLC e da Allen & Company LLC em questões financeiras, e a consultoria jurídica foi prestada pela Latham & Watkins LLP e pela Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Sobre a Bending Spoons

A Bending Spoons adquire e transforma negócios digitais. É dona da Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, WeTransfer e muitas outras empresas. Os produtos da empresa atendem a mais de um bilhão de pessoas, com mais de 300 milhões de usuários ativos mensalmente e 10 milhões de clientes pagantes, incluindo a maioria das empresas na lista Fortune 500.

A Bending Spoons visa deter as empresas para sempre e nunca vendeu um negócio que adquiriu. Após uma aquisição, a empresa geralmente investe, de forma ambiciosa, para reformular a tecnologia, replanejar a interface do usuário, acelerar o lançamento de novos recursos, otimizar marketing e monetização, e reestruturar a arquitetura da organização para desempenho a longo prazo.

No cerne da empresa está um foco incansável em obter densidade de talentos e excelência no local de trabalho. A Bending Spoons recebeu mais de 600.000 candidaturas a trabalho somente em 2025, com uma taxa de oferta de emprego de 0,04%, e tirou o primeiro lugar várias vezes na premiação Ótimo Lugar para Trabalhar.

Para mais informações, acesse bendingspoons.com.

Logotipos e fotos da Bending Spoons: https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn.

Sobre a Yahoo

Há 30 anos, e continua, a Yahoo atua como um guia confiável para centenas de milhões de pessoas globalmente, ajudando-as a alcançar suas metas online de pequeno e grande porte através do seu portfólio de produtos icônicos. Para os anunciantes, a Yahoo oferece soluções omnicanal e dados poderosos para engajar com as marcas e proporcionar resultados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Consultas da mídia:

press@bendingspoons.com

press@yahooinc.com