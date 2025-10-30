Codethink obtém avaliação positiva de segurança funcional conforme normas IEC 61508 e ISO 26262 para Estrutura de Software Confiável Eclipse.

A Codethink anunciou que alcançou com sucesso uma avaliação completa e positiva de segurança funcional para a Estrutura de Software Confiável (Trustable Software Framework - TSF) Eclipse.

Realizada pela exida, uma autoridade reconhecida em segurança funcional a nível mundial, a avaliação foi conduzida conforme os requisitos da IEC 61508, com especialistas da área garantindo total alinhamento e compatibilidade com a ISO 26262, a norma de segurança funcional da indústria automotiva. Esta avaliação representa um importante marco na missão da Codethink de transformar o modo como o mundo desenvolve, verifica e confia em softwares.

Segundo a avaliação, "considerando os objetivos do processo tanto da IEC 61508 como da ISO 26262, a especificação de Trustable [Trustable Software Framework] e a implementação de referência que mapeia os princípios e afirmações de Trustable aos objetivos na IEC 61508, determinam que Trustable define um enfoque para desenvolver o software que atende e, em muitos casos, excede o rigor e as expectativas estabelecidas para software na IEC 61508 no nível SIL 3."

O relatório conclui ainda que "as organizações que tentarem implementar a TSF conforme o modelo de referência podem ter a certeza de que estarão aptas a medir seu progresso rumo a uma futura tentativa de certificação, sabendo que os requisitos para uma avaliação bem-sucedida serão cumpridos."

"Esta avaliação valida que a confiança no software, especialmente no software com código aberto, pode ser mensurável e auditável", disse Paul Sherwood, Presidente da Codethink. "A segurança funcional deixou de ser um mero requisito a ser cumprido e se tornou um princípio de design. A TSF Eclipse oferece às organizações os meios para demonstrar integridade em todas as etapas do desenvolvimento."

A TSF Eclipse define seis princípios: Proveniência, Construção, Alterações, Expectativas, Resultados e Confiança, cada um mapeado aos objetivos das normas IEC 61508 e ISO 26262. Esta estrutura permite que as empresas alinhem o desenvolvimento de software com código aberto e proprietário com o rigor exigido para sistemas críticos de segurança, garantindo rastreabilidade e reprodutibilidade desde a concepção até a implementação.

Ao incorporar estes princípios diretamente nos fluxos de trabalho de engenharia do dia a dia, a TSF preenche a lacuna existente entre conformidade e inovação. Ela oferece a reguladores, seguradoras e desenvolvedores uma linguagem comum para avaliar e melhorar a confiabilidade de sistemas de software complexos.

Esta avaliação de segurança funcional segue uma série de marcos da Codethink, incluindo a contribuição da TSF para a Fundação Eclipse, bem como a avaliação bem-sucedida de segurança básica do sistema operacional CTRL usando a TSF.

"Continuamos tendo foco no trabalho real de engenharia de segurança e confiabilidade, e não simplesmente em obter certificados", acrescentou Sherwood. "Em essência, se trata de confiança de que o software irá se comportar conforme esperado, e confiança de que nossos sistemas e medidas de mitigação irão atuar quando for mais necessário."

Baixe o relatório de avaliação de segurança funcional da TSF em https://www.codethink.co.uk/trustable-software-framework.html.

Sobre a Codethink

A Codethink é uma provedora de projetos e soluções de software cruciais e de alto desempenho a nível mundial para empresas de grande porte em diversos setores, incluindo automotivo, financeiro, médico e IoT. Com sede em Manchester, Reino Unido, a Codethink é pioneira em conceitos de software confiável, trabalhando para melhorar a qualidade da engenharia de software.

