Tecnotree mantém desempenho sólido com sexto trimestre consecutivo de lucro e fluxo de caixa positivo

A Tecnotree, líder global em plataformas digitais e serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou hoje seus resultados do terceiro trimestre de 2025, resumindo o desempenho financeiro acumulado até 30 de setembro de 2025.

Tecnotree Maintains Momentum with Sixth Consecutive Quarter of Profit and Cash Flow

Destaques financeiros acumulados até o terceiro trimestre de 2025:

Fluxo de caixa livre positivo de € 3,2 milhões (–2,2), marcando o sexto trimestre seguido de operações com caixa positivo.

Receita em moeda constante de € 56,6 milhões (54,0), +4,8%.

EBIT em moeda constante de € 14,9 milhões (13,0), +15,0%.

Receita recorrente anual de € 25,1 milhões (23,2), +8%.

Carteira de pedidos de € 105,5 milhões (75,1), +40%.

Comentando os resultados do terceiro trimestre de 2025, Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, afirmou:

"Os resultados da Tecnotree no terceiro trimestre de 2025 refletem nosso foco disciplinado na execução lucrativa da carteira de pedidos, com o resultado operacional acumulado até agora crescendo 15% em relação ao ano anterior, em moeda constante. Manter operações com caixa positivo pelo sexto trimestre consecutivo, com € 3,2 milhões de fluxo de caixa livre, demonstra a força da nossa estratégia e disciplina operacional. A transformação da Tecnotree, da reestruturação para o crescimento, está completa".

Os resultados reforçam nosso contínuo investimento na expansão das capacidades de entrega em mercados desenvolvidos, incluindo Europa e Américas. Ao fortalecer nossos talentos locais altamente qualificados e acelerar a execução de projetos, estamos construindo uma base sólida para o crescimento sustentável da receita recorrente e para a geração de valor a longo prazo.

A trajetória positiva de médio prazo é evidente em nossa carteira de pedidos e no crescimento da receita em moeda constante (em comparação com a retração do mercado em 2025). No entanto, neste trimestre, embora tenha havido um efeito positivo da reestruturação de custos do ano passado, houve pressões sobre a margem de lucro de curto prazo devidoàdesvalorização do dólar americano, assim como gastos estratégicos antecipando a conquista de novos contratos.

Nossas plataformas digitais nativas em IA continuam ganhando força globalmente. Parcerias estratégicas na Europa e nas Américas ampliam nosso alcance além dos BSS tradicionais, permitindo que operadores Tier-1 modernizem e monetizem suas redes mais rapidamente. No terceiro trimestre, a Gartner elevou a posição da Tecnotree em seu Magic Quadrant for AI em Operações de Clientes e Negócios de CSP 2025 de "Niche Player" para "Visionary", destacando nossa capacidade de execução e inovação por meio das plataformas Tecnotree Moments e Sensa. O uso de chatbots de IA agêntica aprimora o autoatendimento de clientes, melhorando a explicabilidade, a transparência e a consciência contextual, resultando em maior monetização de receita. Além disso, a IA não é apenas adicionada aos produtos: a IA é o nosso produto. Cada módulo do D-Stack tem inteligência integrada, possibilitando a transição de um BSS habilitado por IA para um BSS nativo em IA. Isso mostra por que a Gartner Visionary IDC nomeou a Tecnotree como Major Player em Plataformas de Experiência do Cliente em Telecomunicações em 2025.

Reforçamos ainda mais nossa eficiência operacional, mantendo o capex em 11,9% das vendas acumuladas no ano, dentro das projeções, enquanto melhoramos o DSO para 154 dias, em comparação com 175 no primeiro semestre de 2025, refletindo uma gestão eficaz do capital de giro.

Olhando para o futuro, nossas prioridades permanecem claras: converter a carteira de pedidos em caixa, executar grandes programas de transformação na Europa, Américas e África, e continuar aprimorando a eficiência operacional. A administração reitera suas projeções para todo o ano de 2025, esperando crescimento das vendas líquidas em moeda constante de um dígito baixo para um alto, expansão da margem operacional em pelo menos 200 pontos base e fluxo de caixa livre superior a € 4 milhões. Quero agradecer aos nossos colaboradores, clientes e acionistas pela confiança e apoio contínuos enquanto executamos a próxima fase da estratégia da Tecnotree".

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um player de Business Support System (BSS) pronto para 5G, com capacidades de IA/ML e suporte multi-cloud. A Tecnotree lidera o caminho na conformidade com o TM Forum Open API, com 59 Open APIs certificadas, incluindo 9 APIs abertas em uso real, evidenciando seu compromisso com a excelência e a busca contínua por oferecer experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso BSS Stack digital de código aberto e ágil cobre toda a gama de processos de negócios (order-to-cash) e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece marketplaces digitais de Fintech e B2B2X multi-experiênciaàsua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments, fortalecendo comunidades digitalmente conectadas em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree é listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V). Para mais informações, acesse nosso site www.tecnotree.com.

