Interactive Brokers lança o cartão Karta Visa

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica mundial automatizada, passa a oferecer aos clientes elegíveis da Interactive Brokers LLC a possibilidade de solicitar o cartão Karta Visa, que permite realizar compras no mundo inteiro com um cartão vinculadoàsua conta IBKR.

O cartão Karta Visa melhora os serviços de gestão de caixa da Interactive Brokers, adicionando um cartão em dólares estadunidenses sem tarifas sobre transações internacionais, com benefícios exclusivos, concierge de viagens de luxo e proteções de preço e de compras. Com esse lançamento, os clientes da IB agora podem economizar, negociar, investir e gastar os recursos mantidos em sua conta IBKR.

“Nossa solução completa de gestão de caixa oferece aos clientes uma maneira simples e flexível de administrar seu dinheiro”, afirmou Milan Galik, diretor-presidente da Interactive Brokers. “A introdução do cartão Karta Visa amplia o escopo da nossa abordagem integrada e simplifica ainda mais a forma como os clientes podem gerenciar suas finanças.”

“Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Interactive Brokers e disponibilizar o cartão Karta Visa para seus clientes”, acrescentou Freddy Juez, fundador e diretor-presidente da Karta. “Eles agora terão uma nova experiência de viagem – com um cartão que elimina taxas de câmbio, oferece acesso a eventos exclusivos e suporte instantâneo 24 horas por dia, sete dias por semana via concierge no WhatsApp, onde podem reservar voos, hotéis e experiências gastronômicas disputadas.”

A solução de gestão de caixa da IBKR inclui:

Rendimentos e crédito: rendimentos de até 3,62% em US$ sobre saldos disponíveis imediatamente, ou crédito entre 4,62% e 5,62% em US$ a partir de uma única conta de corretagem, caso o saldo não cubra compras de valores mobiliários ou outras transações.

Transações globais: sem tarifas sobre transações internacionais – use o cartão Karta Visa para compras em qualquer lugar do mundo.

Depósitos práticos: deposite cheques pelo aplicativo móvel ou cadastre o depósito automático de salário.

Robustez e segurança: a posição financeira sólida e a gestão conservadora da IBKR protegem a empresa e seus clientes.

O cartão Karta Visa oferece:

Sem tarifas sobre transações internacionais

Concierge de viagens de luxo 24/7

Pontos de recompensa para compras de viagem e estilo de vida

Suporte em tempo real por IA via WhatsApp

Acesso a viagens e eventos exclusivos

Entrada em salas VIP de aeroportos globais

AcessoàVisa Luxury Hotel Collection

Proteção de preço e de compras

Emissão imediata de cartão virtual via Apple Wallet e Google Wallet

Assistência a reembolsos de impostos internacionais com suporte direto via WhatsApp

Para mais informações, acesse:

Karta Visa card – EUA e países atendidos pela IB LLC

No lançamento, o cartão Karta Visa está disponível para usuários elegíveis em diversas regiões do mundo.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma excepcionalmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de ponta, acumulando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

