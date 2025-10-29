Assine
Mundo Corporativo

Treino funcional ganha versão premium com foco em resultados

CrossCia melhora a mobilidade, a flexibilidade e a saúde mental, estimulando a liberação de endorfina

29/10/2025 19:37

A Cia Athletica está com uma nova proposta de aula, o CrossCia, um treino funcional que mescla intensidade, estilo de vida ativo e inovação. Inspirado nos princípios do treino funcional de alta intensidade, o CrossCia combina exercícios variados, do levantamento de peso ao trabalho cardiovascular, passando por agilidade, coordenação e mobilidade, com uma estrutura pensada para segurança, evolução e adaptação individual.

“Queremos oferecer mais que um treino: uma jornada de evolução consistente, em que cada aluno encontra estímulo, suporte técnico e motivação para superar seus próprios limites com segurança. A modalidade reflete nosso compromisso com excelência e bem-estar completo, do físico ao mental”, explica Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Companhia Athletica.

Mais do que preparo físico, o CrossCia promove bem-estar integral. A prática melhora a mobilidade, a flexibilidade e a saúde mental, estimulando a liberação de endorfina, a motivação e o sentimento de pertencimento a uma comunidade que valoriza a superação de forma saudável.

A modalidade está presente em diversas unidades da rede, facilitando o acesso a essa experiência diferenciada: Brasília (Pier 21 – Asa Sul), Campinas (Galleria Shopping), Recife (RioMar – Pina), Rio de Janeiro (BarraShopping – Barra da Tijuca), São Paulo – Anália Franco e São Paulo – Kansas (Brooklin Novo).

O CrossCia é uma modalidade de treino funcional de alta intensidade que pode ser praticada por adultos com diferentes níveis de condicionamento físico. O programa reúne exercícios voltados ao desenvolvimento de força, resistência, mobilidade e flexibilidade.



Website: https://www.ciaathletica.com.br/

