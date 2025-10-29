Guidewire apresenta o PricingCenter, aplicação unificada de precificação e tarifação que acelera a inovação de produtos para seguradoras de P&C

CONFERÊNCIA CONNECTIONS – A Guidewire (NYSE: GWRE) apresentou hoje o PricingCenter, que permite às seguradoras de P&C implementar alterações de preços com rapidez e maior precisão – ajustando tarifas em tempo real, analisando o impacto antes do lançamento e respondendo de forma ágil às mudanças do mercado.

Desenvolvido especialmente para atuários, equipes de precificação e desenvolvedores de TI, o PricingCenter unifica e moderniza todo o ciclo de vida de precificação e tarifação, do design do modeloàimplementação no mercado. Ao conectar a estratégia de precificaçãoàexecução, ajuda as seguradoras a manter agilidade, melhorar a precisão e acelerar o lançamento de novos produtos.

“Com o PricingCenter, as disrupções do mercado se transformam em oportunidades de inovação”, afirmou Mike Rosenbaum, CEO da Guidewire. “Ao unificar precificação e tarifação, as seguradoras de P&C podem modelar, testar e implementar atualizações mais rapidamente, acelerando a inovação de produtos e impulsionando o crescimento rentável com confiança.”

O PricingCenter reduz o tempo de lançamento no mercado, promovendo crescimento rentável ao:

Unificar precificação e tarifação em uma única aplicação, eliminando silos entre as equipes de atuária, precificação e TI;

Fornecer gestão completa do ciclo de vida – do design e teste do modeloàimplementação rápida e controlada;

Possibilitar que atuários e equipes de precificação criem, testem e implementem modelos avançados de precificação com rapidez, por meio de uma interface sem código, com insights assistidos por IA e ferramentas analíticas flexíveis;

Suportar recursos avançados de modelagem, incluindo pesquisas, tabelas de tarifação, fórmulas, modelos lineares generalizados/modelos aditivos generalizados ( GLM/GAM), aprendizado de máquina (ML) moderno e algoritmos proprietários de otimização de preços;

GLM/GAM), aprendizado de máquina (ML) moderno e algoritmos proprietários de otimização de preços; Oferecer conectividade total com o Guidewire PolicyCenter, Advanced Product Designer, Data Studio e HazardHub.

“Seguradoras no mundo todo buscam soluções de precificação mais ágeis, orientadas por dados e escaláveis”, disse Dawid Kopczyk, diretor sênior de Precificação e Tarifação da Guidewire. “Com o PricingCenter, entregamos uma aplicação unificada que permite aos profissionais de negócio implementar alterações de preço com precisão e velocidade, tudo em uma interface intuitiva.”

“Hoje, com o PricingCenter, posso afirmar com segurança que estamos mais ágeis e melhor preparados para o futuro”, declarou Waseem Vally, diretor de Tecnologia e Informação da Bryte Insurance Company Ltd. “O que antes levava meses agora é entregue em semanas. Nossas equipes têm mais tempo para se concentrar em insights e estratégia, em vez de se prender a processos manuais e atualizações de precificação.”

Para mais informações sobre o PricingCenter e como ele acelera o tempo de lançamento no mercado para seguradoras de P&C, acesse o site da Guidewire.

As sessões principais da conferência Connections serão transmitidas ao vivo e disponibilizadas sob demanda. Para assistiràtransmissão e saber mais sobre o PricingCenter, acesse o site do Connections.

Sobre a Guidewire

A Guidewire é a plataforma em que as seguradoras de P&C confiam para se relacionar, inovar e crescer com eficiência. Mais de 570 seguradoras em 43 países – desde novas empresas até as maiores e mais complexas do mundo – utilizam os produtos da Guidewire. Com sistemas centrais que integram dados, análises, soluções digitais e inteligência artificial, a Guidewire define o padrão de excelência em plataformas de nuvem para o setor de P&C.

A empresa se orgulha de seu histórico incomparável de implementações, com mais de 1,7 mil projetos bem-sucedidos, apoiados pela maior equipe de P&D e pela mais ampla rede de parceiros de integração de sistemas do setor. Seu marketplace reúne a maior comunidade de parceiros do mercado de P&C, oferecendo centenas de aplicações que aceleram integração, localização e inovação.

Para mais informações, acesse www.guidewire.com e siga-nos no X e LinkedIn.

Texto de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, conforme o significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a disponibilidade geral dos recursos, programas e serviços do PricingCenter. Essas declarações prospectivas foram feitas na data de sua emissão inicial e se baseiam em expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como em crenças e premissas da administração. Palavras como “esperar”, “prever”, “deverá”, “acreditar”, “almejar”, “objetivar”, “estimar”, “potencial”, “poderá”, “pretender” e variações desses termos ou seus opostos, além de expressões semelhantes, têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias fora do controle da Guidewire. Os resultados reais da Guidewire podem diferir de forma substancial dos expressos ou implícitos nessas declarações, devido a diversos fatores, incluindo, entre outros, os riscos detalhados nos formulários 10-K e 10-Q mais recentes apresentados pela empresaàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), bem como em outros documentos arquivados periodicamente juntoàSEC. Em especial, os seguintes fatores, entre outros, podem causar diferenças materiais em relação aos resultados expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas: os resultados operacionais trimestrais e anuais podem variar mais do que o esperado; variações sazonais e outras relacionadas a contratos com clientes e ao reconhecimento de receita podem causar flutuações significativas em nossos resultados operacionais, receita recorrente anual (“ARR”) e fluxo de caixa; nossa dependência de vendas e renovações com um número relativamente pequeno de grandes clientes para parcela substancial de nossa receita e ARR; compromissos de precificação de longo prazo assumidos em contratos com base em informações e estimativas de custos futuros que podem se alterar; capacidade de gerenciar com sucesso nosso modelo de negócios, incluindo a aceitação de mercado de nossos serviços e produtos baseados em nuvem, e os custos relacionados a operações em nuvem, cibersegurança, desenvolvimento de produtos e serviços; cronograma, sucesso e volume de projetos de serviços profissionais, bem como taxas de cobrança e utilização de funcionários e contratados; impacto de eventos globais (como conflitos, inflação, altas taxas de juros, volatilidade econômica, falências bancárias, instabilidade financeira e problemas nas cadeias de suprimentos) sobre nossos funcionários, negócios, clientes, parceiros integradores de sistemas (“SI”) e fornecedores; violações de segurança de dados em nossos serviços e produtos baseados em nuvem ou acessos não autorizados a dados de nossos funcionários ou clientes; mudanças no ambiente competitivo; desafios no desenvolvimento e uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina diante de regulamentações incertas; uso de IA por nossa força de trabalho que possa representar riscos aos negócios; erros ou falhas em nossos produtos ou serviços, interrupções ou falhas de prestadores de serviços terceirizados; menor margem bruta de receita de serviços em comparação com receitas de licenças, assinaturas e suporte; ciclos longos de desenvolvimento e vendas de produtos, sujeitos a fatores fora de nosso controle; impacto de novas leis e regulamentos (incluindo segurança, privacidade, inteligência artificial, tributação e normas contábeis); alegações de terceiros sobre violação de direitos de propriedade intelectual; condições econômicas globais desfavoráveis que possam afetar o setor de seguros de P&C, incluindo o ritmo de investimentos em tecnologia da informação; dependência da qualidade dos serviços profissionais e parceiros SI; risco de perda de funcionários-chave; desafios das operações internacionais, como variações cambiais; entre outros riscos e incertezas. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado refletem as opiniões da Guidewire na data de sua divulgação. A empresa prevê que eventos e desenvolvimentos futuros possam alterar essas opiniões. A Guidewire não tem a intenção nem assume obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros motivos. Essas declarações não devem ser consideradas representações das opiniões da Guidewire após a data deste comunicado.

