Gestão Integrada será explicada em curso da EvolutaPro
O treinamento será ministrado no dia 12 e 13 de novembro na sede da empresa e também on-line
Com o objetivo de demonstrar como se lidera a transformação pela gestão logística integrada, demonstrando de forma clara e prática o potencial de ganhos significativos para as organizações, a EvolutaPro realizará nos dias 12 e 13 de novembro, das 9h às 12h, o treinamento: Gestão Integrada (Demanda, Estoque, Armazenagem e Transporte).
O público-alvo do curso engloba analistas, líderes, supervisores, coordenadores e gestores de logística e de cadeia de abastecimento, e profissionais com responsabilidade na eficiência da cadeia logística.
Conteúdo programático:
Módulo 1: Oportunidades da Gestão Integrada
- Cenário desconectado e seus custos ocultos (perdas invisíveis);
- A visão fragmentada com a falta de comunicação e planejamento entre as áreas e seus impactos;
- As perdas da Gestão Desintegrada (excesso de estoque, má ocupação de espaços, perda de tempo etc.);
- O impacto da gestão desintegrada no Nível de Serviço (falhas na entrega, falta de produtos etc.);
- Indicadores para mostrar as oportunidades de otimização com a Gestão Integrada;
- Dinâmica: Simulando os impactos da gestão integrada na cadeia de suprimentos.
Módulo 2: Integrando a Gestão
- O Modelo da Gestão Integrada: framework e tecnologia para a integração de controle de estoques, armazenagem e transportes;
- O papel crucial da informação: desafio da gestão da acuracidade e das informações integradas (ERP, WMS, TMS) para a visibilidade e tomada de decisão;
- Tecnologias facilitadoras da integração (IoT, Sensores, RFID, APIs – Application Programming Interfaces);
- Conectando sistemas e permitindo o fluxo de informações em tempo real;
- Mapeamento dos fluxos de valor em um processo logístico, identificando pontos chaves de integração;
- Quantificando e demonstrando os ganhos concretos da gestão integrada;
- Otimização do Nível de Serviço e da produtividade operacional por meio da Gestão Integrada;
- Métricas integradas para avaliar a performance da cadeia logística;
- Roadmap para implementar a Gestão Integrada;
- Liderança e Comunicação na Gestão Integrada (Planejamento e Gestão Colaborativos);
- Dinâmica: Relacionando os resultados rápidos ($, Q, Segurança, NS…) para sua empresa.
Investimento: R$ 590 (on-line ao vivo) e R$ 1.100 (presencial com coffee break e estacionamento inclusos).
