Gestão Integrada será explicada em curso da EvolutaPro

Com o objetivo de demonstrar como se lidera a transformação pela gestão logística integrada, demonstrando de forma clara e prática o potencial de ganhos significativos para as organizações, a EvolutaPro realizará nos dias 12 e 13 de novembro, das 9h às 12h, o treinamento: Gestão Integrada (Demanda, Estoque, Armazenagem e Transporte).

O público-alvo do curso engloba analistas, líderes, supervisores, coordenadores e gestores de logística e de cadeia de abastecimento, e profissionais com responsabilidade na eficiência da cadeia logística.

Conteúdo programático:

Módulo 1: Oportunidades da Gestão Integrada

Cenário desconectado e seus custos ocultos (perdas invisíveis);

A visão fragmentada com a falta de comunicação e planejamento entre as áreas e seus impactos;

As perdas da Gestão Desintegrada (excesso de estoque, má ocupação de espaços, perda de tempo etc.);

O impacto da gestão desintegrada no Nível de Serviço (falhas na entrega, falta de produtos etc.);

Indicadores para mostrar as oportunidades de otimização com a Gestão Integrada;

Dinâmica: Simulando os impactos da gestão integrada na cadeia de suprimentos.



Módulo 2: Integrando a Gestão

O Modelo da Gestão Integrada: framework e tecnologia para a integração de controle de estoques, armazenagem e transportes;

O papel crucial da informação: desafio da gestão da acuracidade e das informações integradas (ERP, WMS, TMS) para a visibilidade e tomada de decisão;

Tecnologias facilitadoras da integração (IoT, Sensores, RFID, APIs – Application Programming Interfaces);

Conectando sistemas e permitindo o fluxo de informações em tempo real;

Mapeamento dos fluxos de valor em um processo logístico, identificando pontos chaves de integração;

Quantificando e demonstrando os ganhos concretos da gestão integrada;

Otimização do Nível de Serviço e da produtividade operacional por meio da Gestão Integrada;

Métricas integradas para avaliar a performance da cadeia logística;

Roadmap para implementar a Gestão Integrada;

Liderança e Comunicação na Gestão Integrada (Planejamento e Gestão Colaborativos);

Dinâmica: Relacionando os resultados rápidos ($, Q, Segurança, NS…) para sua empresa.



Investimento: R$ 590 (on-line ao vivo) e R$ 1.100 (presencial com coffee break e estacionamento inclusos).



Serviço:

EvolutaPro

11 91705-3016

www.evolutapro.com.br

contato@evolutapro.com.br

Rua Loefgreen, 1304, 7º andar – Sala 72 – Vila Clementino – SP.