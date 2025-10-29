Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Gestão Integrada será explicada em curso da EvolutaPro

O treinamento será ministrado no dia 12 e 13 de novembro na sede da empresa e também on-line

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
29/10/2025 18:25

compartilhe

SIGA
x
Gestão Integrada será explicada em curso da EvolutaPro
Gestão Integrada será explicada em curso da EvolutaPro crédito: DINO

Com o objetivo de demonstrar como se lidera a transformação pela gestão logística integrada, demonstrando de forma clara e prática o potencial de ganhos significativos para as organizações, a EvolutaPro realizará nos dias 12 e 13 de novembro, das 9h às 12h, o treinamento: Gestão Integrada (Demanda, Estoque, Armazenagem e Transporte).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O público-alvo do curso engloba analistas, líderes, supervisores, coordenadores e gestores de logística e de cadeia de abastecimento, e profissionais com responsabilidade na eficiência da cadeia logística.

Conteúdo programático:

Módulo 1: Oportunidades da Gestão Integrada

  • Cenário desconectado e seus custos ocultos (perdas invisíveis);
  • A visão fragmentada com a falta de comunicação e planejamento entre as áreas e seus impactos;
  • As perdas da Gestão Desintegrada (excesso de estoque, má ocupação de espaços, perda de tempo etc.);
  • O impacto da gestão desintegrada no Nível de Serviço (falhas na entrega, falta de produtos etc.);
  • Indicadores para mostrar as oportunidades de otimização com a Gestão Integrada;
  • Dinâmica: Simulando os impactos da gestão integrada na cadeia de suprimentos.


Módulo 2: Integrando a Gestão

  • O Modelo da Gestão Integrada: framework e tecnologia para a integração de controle de estoques, armazenagem e transportes;
  • O papel crucial da informação: desafio da gestão da acuracidade e das informações integradas (ERP, WMS, TMS) para a visibilidade e tomada de decisão;
  • Tecnologias facilitadoras da integração (IoT, Sensores, RFID, APIs – Application Programming Interfaces);
  • Conectando sistemas e permitindo o fluxo de informações em tempo real;
  • Mapeamento dos fluxos de valor em um processo logístico, identificando pontos chaves de integração;
  • Quantificando e demonstrando os ganhos concretos da gestão integrada;
  • Otimização do Nível de Serviço e da produtividade operacional por meio da Gestão Integrada;
  • Métricas integradas para avaliar a performance da cadeia logística;
  • Roadmap para implementar a Gestão Integrada;
  • Liderança e Comunicação na Gestão Integrada (Planejamento e Gestão Colaborativos);
  • Dinâmica: Relacionando os resultados rápidos ($, Q, Segurança, NS…) para sua empresa.


Investimento: R$ 590 (on-line ao vivo) e R$ 1.100 (presencial com coffee break e estacionamento inclusos).


Serviço:

EvolutaPro

11 91705-3016

www.evolutapro.com.br

contato@evolutapro.com.br

Rua Loefgreen, 1304, 7º andar – Sala 72 – Vila Clementino – SP.

 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay