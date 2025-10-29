Apex Partners realiza 1ª edição do BUY SP

Com o objetivo de impulsionar um crescimento mais sustentável e competitivo no estado de São Paulo, a Apex Partners, plataforma completa de investimentos, realizou na última terça-feira (28) a primeira edição do BUY SP, evento que reuniu lideranças empresariais, autoridades públicas e especialistas para discutir uma nova agenda de desenvolvimento econômico, inovação e integração entre polos regionais.

O encontro destacou o papel estratégico de São Paulo como ponte entre os mercados regionais brasileiros e investidores internacionais, reforçando a importância do estado na atração de capital e na integração entre o mercado financeiro.

“Estamos em São Paulo para criar uma ponte entre os mercados regionais que crescem acima da média nacional com investimento disponível na capital financeira do país, permitindo que oportunidades originadas em diferentes estados ganhem escala e visibilidade global", afirmou Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex Partners.

A programação do BUY SP discutiu temas como o cenário macroeconômico e político no Brasil, as oportunidades de investimento no segmento imobiliário, a inovação na conexão de mercados, o agronegócio no estado paulista, as conexões com os talentos regionais, a cultura de excelência de São Paulo, o novo ciclo de desenvolvimento do estado e as novas plataformas e investidores para o mercado de capitais 4.0.

O evento contou ainda com a participação de outros nomes, como o vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth, Alex Atala, Alexandre Baldy, Anderson Chamon, Clemens Boecker, Toninho Silva, Bruno Passarelli, Paulo Bichucher e Augusto Martins, Adriano Zazur, Marcos Lopes, Gustavo Favaron, entre outros.