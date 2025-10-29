LUZA completa um ano de rebranding global

A LUZA completa um ano desde a reestruturação que marcou a mudança de nome e posicionamento da antiga PTC Group. O processo, iniciado em 2024, consolidou um novo modelo de atuação internacional nas áreas de engenharia e tecnologia, com foco em integração operacional e fortalecimento da presença global.

A alteração institucional ocorreu após quase duas décadas de trajetória da companhia no setor industrial. Fundada em Portugal, a empresa expandiu suas operações para o Brasil e outros países, desenvolvendo projetos nas áreas de mobilidade, energia, telecomunicações, mineração, bens de capital e ciências da vida. O novo nome, LUZA, passou a representar essa fase de expansão, adotando uma identidade voltada à atuação multinacional e à consolidação de processos técnicos e corporativos.

Segundo informações da empresa, a mudança teve como objetivo alinhar a identidade e o discurso institucional ao contexto atual da indústria e da transformação digital. O processo envolveu revisão de marca, padronização de comunicação, reorganização de áreas estratégicas e aprimoramento das relações entre as unidades internacionais. A reestruturação também buscou adequar os modelos de trabalho a diferentes mercados e às novas demandas por eficiência e integração tecnológica.

De acordo com a LUZA, o projeto de rebranding foi conduzido ao longo de 2024 e teve como foco principal a coerência institucional e a consistência na mensagem global. O trabalho envolveu o redesenho de processos internos e a adoção de novas diretrizes para comunicação, identidade visual e relacionamento corporativo.

Para o Chief Marketing Officer da companhia, Rumenigue Marchioro, o reposicionamento foi parte de um movimento estratégico de longo prazo. “A mudança de nome e estrutura refletiu um processo de amadurecimento organizacional. Buscou-se representar, de forma mais clara, a presença global e a integração entre engenharia e tecnologia em uma única marca”, afirmou.

A transformação institucional também coincidiu com a consolidação de uma nova fase de comunicação corporativa. A empresa lançou, este ano, a campanha “Mover o mundo para transformar o futuro”, voltada à divulgação de seu posicionamento e visão de atuação. O projeto buscou reforçar a importância da engenharia e da tecnologia na geração de resultados sustentáveis e na construção de soluções voltadas ao desenvolvimento industrial.

Segundo análise da Associação Brasileira da Indústria 4.0 (ABDI), a adoção de estratégias de integração global e fortalecimento de marca tem sido uma tendência entre empresas de engenharia e tecnologia que buscam ampliar competitividade em mercados internacionais. De acordo com o relatório Indústria 4.0 no Brasil: Desafios e Oportunidades, esse movimento reflete a necessidade de padronização e intercâmbio de conhecimento entre diferentes países — direção seguida pela LUZA em sua estrutura corporativa internacional.



Um ano após o início da nova fase, a companhia mantém presença em diferentes regiões e reforça o processo de consolidação de sua governança global. A empresa segue investindo em metodologias de gestão, estruturação de equipes e no aperfeiçoamento técnico das suas operações, com foco na ampliação de parcerias e no desenvolvimento de soluções alinhadas às demandas de seus clientes.

A LUZA também tem expandido suas atividades no campo de tecnologia da informação, com projetos voltados à automação, análise de dados e integração digital. Essas iniciativas buscam acompanhar as transformações do mercado e contribuir para o avanço de práticas mais sustentáveis e eficientes no setor produtivo.

De acordo com a empresa, a reestruturação iniciada em 2024 permanece em curso, com novas etapas previstas para 2026. O plano inclui aprimoramento dos processos internos, ampliação de presença regional e reforço da atuação em setores estratégicos. A companhia avalia que os ajustes realizados no último ano criaram bases sólidas para o crescimento em diferentes frentes de engenharia e tecnologia.

