MPD Engenharia lança empreendimento na Vila Mariana, em SP

A MPD Engenharia, construtora e incorporadora com mais de 40 anos de atuação, anuncia a abertura de vendas do seu mais novo empreendimento na cidade de São Paulo, o New Time. A ação ocorreu nos dias 11 e 12 de outubro e contou com um evento de lançamento que apostou em uma decoração que remete a esportes.

Localizado na Vila Mariana, a poucos minutos da Avenida Paulista, e com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 250 milhões, o New Time tem como conceito mesclar a efervescência de Nova York e o dinamismo da capital paulista em studios compactos de 25 metros quadrados e unidades de um dormitório. O empreendimento é voltado para investidores que buscam alta liquidez e valorização, jovens profissionais em busca de praticidade para o dia a dia e casais que desejam o primeiro imóvel em uma região que está próxima de tudo.

“Com o New Time, queremos levar nossa marca de sofisticação também para empreendimentos com unidades compactas, com a liquidez e o potencial de valorização que o mercado busca”, afirma Débora Bertini, diretora-geral de incorporação e vendas da MPD.

O empreendimento também marca um passo importante para a MPD Engenharia ao ser o primeiro da companhia a incluir unidades enquadradas nas tipologias HIS (Habitação de Interesse Social) e HMP (Habitação de Mercado Popular). Essa iniciativa reforça o compromisso da MPD com o desenvolvimento urbano e inclusão habitacional, democratizando o acesso à moradia em bairros estratégicos de São Paulo.

“Mais do que ampliar nossa presença de mercado, queremos mostrar que é possível contribuir com soluções habitacionais de impacto social, preservando a identidade da MPD. Estamos alinhados às diretrizes do Plano Diretor e seguimos rigorosamente todas as normas para enquadramento dos compradores”, destaca Débora Bertini.

Experiência imersiva com temática esportiva

Para celebrar a abertura de vendas, a empresa apostou em um stand ambientado com a temática inspirada em esportes, em que os visitantes puderam desfrutar de um cardápio especial com hambúrgueres e hot dogs gourmet, enquanto conheciam um pouco mais o projeto e suas oportunidades de investimento.

“A campanha do New Time buscou traduzir a energia de Nova York em movimento, praticidade e conforto, conectando-a à vida paulistana. O grande diferencial está em traduzir toda essa atmosfera no stand de vendas, por meio de ações imersivas que permitem ao cliente vivenciar essa energia na prática”, explica Lígia Machado, head de marketing da MPD.

Localização estratégica e lazer completo

Situado na Vila Mariana, o New Time Smart está a apenas três minutos da estação Santa Cruz do metrô (linhas Azul e Lilás), cercado por hospitais de referência, universidades, empresas, restaurantes e uma intensa vida cultural, além de fácil acesso ao Aeroporto de Congonhas e ao Parque Ibirapuera.

As áreas comuns foram projetadas pelos escritórios Ide Studio (arquitetura), DP Barros (interiores) e Roberta Ventura (paisagismo), pensadas para ampliar a experiência de morar em unidades compactas. Entre os destaques estão coworking, sport bar, minimercado, lavanderia coletiva, piscina, academia, pet place, spa e churrasqueira gourmet, além de segurança com portaria blindada e CFTV.

O estande de vendas está aberto na Av. Senador Casemiro da Rocha, 98, na Vila Mariana, em São Paulo/SP, próximo à estação Santa Cruz do metrô.