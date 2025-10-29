Assine
Mundo Corporativo

Fábrica de Bolo Vó Alzira lança linha de Bolos Cuca

Nova linha traz quatro sabores inspirados na tradição do sul do país e desenvolvidos com o apoio da inteligência artificial Trinity.

DINO
DINO
Repórter
29/10/2025 13:41

Fábrica de Bolo Vó Alzira lança linha de Bolos Cuca crédito: DINO

A Fábrica de Bolo Vó Alzira anunciou o lançamento de uma nova linha de produtos inspirada em uma das sobremesas mais tradicionais do Sul do Brasil: a cuca. A novidade remete à crocância característica da receita original, resultando em uma releitura que combina tradição e inovação.

O lançamento, batizado de Bolos Cuca, marca mais um passo da empresa na expansão de seu portfólio. O desenvolvimento contou com o apoio da Trinity, inteligência artificial utilizada pela marca para aprimorar processos e identificar preferências de consumo, além da participação direta da fundadora, Dona Alzira Ramos, que aprovou a formulação final do produto.

A linha inicial é composta por quatro variações: Banana com Leite Condensado, Banana com Chocolate, Goiabada e Doce de Leite com Coco. Os novos produtos já estão disponíveis em todas as unidades da rede, e os preços podem ser consultados diretamente nas lojas ou no site oficial.

De acordo com a marca, novos sabores estão em desenvolvimento e devem chegar ao portfólio em breve.



Website: https://voalzira.com/

