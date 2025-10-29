Inteligência artificial impulsiona digitalização de salões, clínicas e spas
Ferramentas inteligentes otimizam rotinas, reduzem faltas e fortalecem o relacionamento com clientes no setor de beleza e bem-estar
A transformação digital tem redefinido a forma como salões de beleza, barbearias, clínicas e spas lidam com seus desafios de gestão. O avanço da tecnologia, impulsionado pela automação e pela inteligência artificial (IA), tem permitido que esses negócios otimizem o tempo, melhorem o atendimento e tomem decisões mais estratégicas, mesmo operando com recursos limitados.
Segundo Davi Iglesias, CEO da Gendo, plataforma de agendamento online e gestão voltada para micro, pequenas e médias empresas, o cenário ainda é de transição para muitos empreendedores do setor.
“Grande parte da energia desses profissionais ainda é consumida por tarefas operacionais, como responder clientes pelo WhatsApp, confirmar horários manualmente e conciliar pagamentos. A tecnologia entra justamente para simplificar essas rotinas e liberar tempo para o que realmente importa: o atendimento e o crescimento do negócio”, afirma.
Nos últimos anos, o setor deu passos importantes rumo à digitalização, com o uso de agendas online, maquininhas de pagamento, relatórios simples e automações no WhatsApp. Porém, a mudança mais profunda está acontecendo agora: a tecnologia deixou de ser apenas operacional e passou a ser estratégica, apoiando vendas, fidelização e gestão. “Hoje já existem ferramentas que automatizam o atendimento no WhatsApp de forma humanizada, confirmam agendamentos, enviam lembretes e até promovem campanhas personalizadas. Isso reduz faltas e melhora a experiência do cliente”, explica Iglesias.
O próximo passo dessa evolução é o uso da inteligência artificial. A IA amplia a capacidade de análise de dados e gera insights baseados em informações reais, permitindo decisões mais precisas e uma visão completa do negócio. Iglesias cita algumas das principais aplicações:
Previsão de demanda: antecipar períodos de maior ou menor movimento para ajustar equipe e agenda;
Identificação de riscos: apontar possíveis quedas de faturamento e sugerir ações corretivas;
Fidelização: entender padrões de comportamento e propor campanhas personalizadas;
Otimização de tempo: automatizar tarefas repetitivas, liberando o gestor para atividades estratégicas.
“A inteligência artificial traz para os pequenos negócios algo que antes só grandes empresas conseguiam fazer: usar dados para tomar decisões com segurança. Ela mostra o que está acontecendo e o que pode ser melhorado”, reforça o executivo.
Além de ganhos operacionais, a tecnologia acompanha o comportamento do consumidor moderno, que busca respostas rápidas, conveniência e comunicação personalizada. A digitalização tornou-se, assim, uma condição essencial para a competitividade no setor. “Nos próximos anos, o diferencial estará em quem conseguir integrar automação, dados e IA de forma inteligente. O futuro da gestão em beleza e bem-estar será cada vez mais digital e baseado em informações concretas”, conclui Iglesias.
