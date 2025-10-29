Exxpo leva expertise brasileira ao setor imobiliário dos EUA

Com um setor imobiliário que cresceu 57% desde 2020, segundo um dado da Zillow divulgado pela CNN, os Estados Unidos são o mercado de atuação da Exxpo Construction, empresa liderada por Lucas Silva. A companhia é especializada em serviços de reformas e de construção de imóveis no estado da Flórida, onde ficam cidades turísticas como Miami e Orlando.

A Exxpo oferece desde a concepção do projeto arquitetônico e design de interiores, documentação e aprovação da obra com a prefeitura até a execução supervisionada de todo o projeto, compra de materiais e entrega final, explica Lucas Silva, CEO da empresa.



“Nos projetos de construção, oferecemos o estudo de melhor local para retorno do investimento e auxiliamos na compra da propriedade por meio de corretores licenciados. Trabalhamos com casas unifamiliares, apartamentos e condomínios de luxo, além de propriedades comerciais de rua ou em shopping centers”, detalha Silva.



De acordo com o executivo, é comum a participação de arquitetos brasileiros nos projetos da Exxpo. Esses profissionais podem atuar como design de interiores e acompanhar a obra de modo a verificar se está de acordo com o seu projeto e esclarecer possíveis dúvidas.



“Paralelamente, trabalhamos com arquitetos licenciados nos Estados Unidos que são responsáveis por elaborar as plantas de acordo com o projeto do arquiteto brasileiro. Eles, porém, adequam as medidas à unidade usada no mercado norte-americano e aos códigos do estado da Flórida”, esclarece o CEO.

Preferências dos brasileiros



Lucas Silva lembra que os Estados Unidos são o lar da maior comunidade brasileira no exterior, o que, na sua visão, impulsiona empresas preparadas para oferecer um atendimento personalizado a esse público.



O executivo diz que, no geral, brasileiros residentes na Flórida preferem casas ou condomínios espaçosos (de três a quatro quartos), com planta aberta, cozinha integrada e varanda.



“São pessoas que valorizam segurança, áreas de lazer com piscina e espaço gourmet, materiais de fácil manutenção e localização próxima a pontos turísticos, praias e comunidades brasileiras. Buscam conforto, praticidade e estilo contemporâneo, muitas vezes em condomínios com serviços e amenidades completas”, destaca.



O processo da Exxpo é dividido em cinco etapas. A primeira delas é uma reunião inicial para identificar o objetivo e a finalidade do projeto, orientando o cliente sobre as opções mais adequadas às suas necessidades.



Em seguida, vem a etapa da formalização. A empresa faz a elaboração do contrato, prepara a documentação necessária e desenvolve o design juntamente com o arquiteto.



“Com o design finalizado e toda a documentação em mãos, iniciamos o processo de aprovação do projeto junto à prefeitura. Essa etapa inclui a elaboração do projeto arquitetônico pelo arquiteto, de acordo com o Florida Building Code [Código de Construção da Flórida], seguida do envio das plantas assinadas por um engenheiro licenciado e da documentação para o processo da prefeitura”, acrescenta Lucas Silva.



Após a aprovação, tem início a reforma ou construção. A empresa começa com a proteção das áreas necessárias e, em seguida, a demolição, prosseguindo conforme o cronograma e atendendo às inspeções obrigatórias da prefeitura.



“Com a obra pronta, realizamos as inspeções finais e entregamos toda a documentação relacionada ao projeto ao cliente. Após a entrega, oferecemos suporte ao cliente e realizamos quaisquer ajustes ou serviços necessários”, ressalta o CEO.



De acordo com Lucas Silva, a Exxpo oferece, em geral, um ano de garantia da execução do projeto. O prazo pode ser estendido para alguns itens, como pintura externa de casas (de até cinco anos).

Sobre Lucas Silva

Antes da construção civil nos EUA, Lucas Silva foi um dos pioneiros no OOH audiovisual no Brasil, transmitindo conteúdo em tempo real para 14 shoppings e criando canais proprietários de hotelaria, como o Rio Welcome Channel e o SP Hotel Channel em mais de 120 hotéis no eixo Rio–São Paulo. As operações somaram parcerias editoriais com GNT/Globosat, Placar/Abril, Climatempo e anunciantes âncora como Petrobras, Unilever, FOX Films, Samsung e Warner, fazendo com que o padrão de curadoria e ativação de marca no ponto de venda e na hotelaria fossem elevados.

No campo da acessibilidade residencial nos EUA, o profissional lidera a Minilift USA, importando e instalando elevadores compactos fabricados no Brasil, com mais de 25 unidades instaladas em 20 estados e crescimento ano a ano sustentado por pesquisa, desenvolvimento, segurança e design. Em edtech, Lucas Silva fundou a WeLearn, plataforma de aprendizagem por solução de problemas e IA aplicada para formação profissional, com interesse declarado de UCLA e FIU. Para 2026, seu plano inclui casas inteligentes monitoradas para idosos e pessoas com deficiência, combinando sensoriamento, analytics e design universal.

Referente a Exxpo, em setembro de 2025, a empresa participou da Miami ArchWeek Immersion, iniciativa da arquiteta Juliana Puppim (PSAA – Programa Seja Arquiteto na América), onde Lucas ministrou palestras técnicas sobre processo construtivo, prazos de permitting e inspeções, colocando sua equipe à disposição para apoiar arquitetos brasileiros na viabilização de projetos e na atração de investimento ao setor de construção nos EUA.



