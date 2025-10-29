Swiss Rockets anuncia aquisição de licença exclusiva estratégica para tecnologia de sequenciamento de ponta da MGI Tech e da Complete Genomics

A Swiss Rockets, a MGI US LLC e a Complete Genomics Inc. anunciaram hoje a assinatura de um contrato de licenciamento exclusivo com a MGI Tech e a Complete Genomics, EUA, concedendoàSwiss Rockets uma licença perpétua, transferível e sublicenciável, com direito de uso irrestrito nos EUA, Europa, América Latina, África e Ásia Central, com opção de expandir os direitos para a região Ásia-Pacífico em 2026. O contrato abrange patentes e outras propriedades intelectuais necessárias ao desenvolvimento, fabricação e venda da plataforma de sequenciamento de última geração CoolMPS, que irá prover sequenciamento de genoma completo e outros testes ômicos mais rápidos, mais baratos e mais precisos. O contrato inclui pagamentos associadosàtransferência de tecnologia e royalties baseados em receita.

O desenvolvimento futuro da Swiss Rockets irá se concentrar no aperfeiçoamento dos produtos CoolMPS com codificação de barras de leitura inovadora. Estas inovações darão suporte a testes êmicos abrangentes para pesquisa genômica avançada e monitoramento da saúde molecular.

A tecnologia química CoolMPS oferece a mais avançada plataforma de sequenciamento MPS/NGS, gerando leituras de alta qualidade, comparáveis ??ao sequenciamento Sanger, com 600 a 700 bases. Ela também possibilita leituras típicas de 150 a 200 bases com a mais alta precisão. Combinada com bibliotecas proprietárias de códigos de barras conjuntos, a solução CoolMPS oferece sequenciamento completo de genoma, transcriptoma e microbioma com faseamento de haplótipos, tanto para prevenção de doenças como para seleção do tratamento ideal, como na área de detecção de câncer.

Também permite a detecção prematura de câncer e a detecção de doença residual mínima (DRM) com base em sequenciamento do genoma completo (WGS) com a maior precisão possível, quando combinado com uma biblioteca de sequenciamento especial para dsDNA livre de células, permitindo o sequenciamento de ambas as fitas originais em uma única nanobola de DNA, ao eliminar quase todas as falsas mutações somáticas devido a danos no DNA, erros de amplificação ou de sequenciamento.

Os primeiros sequenciadores CoolMPS, que permitem leituras SE600+ com boa relação custo/benefício para novas aplicações como CompleteWGS, CompleteTranscriptome e CompleteMicrobiome, estão programados para estarem disponíveis em acesso antecipado no primeiro trimestre de 2026.

Este contrato promissor entre a Swiss Rockets, a MGI e a Complete Genomics irá nos ajudar a desenvolver ainda mais nossa tecnologia inovadora CoolMPS e concretizar nossa visão original de apoiar uma vida mais longa e saudável através da genômica para todos. "Este é um sonho que se torna realidade para mim", disse o Dr. Rade Drmanac, Diretor Científico da MGI e Fundador da Complete Genomics. "Agora temos tudo o que é necessário para utilizar todo o potencial de nossa tecnologia CoolMPS de ponta."

"Esta parceria estratégica de licenciamento com a MGI e a Complete Genomics complementa perfeitamente as empresas de desenvolvimento de terapias de precisão avançadas da Swiss Rockets", disse Vladimir Cmiljanovic, Fundador, Diretor Executivo e Presidente da Swiss Rockets. "Ela nos permite oferecer testes multiômicos acessíveis, precisos e informativos em saúde preventiva e diagnóstico precoce, bem como tratamentos eficazes em medicina de precisão e longevidade."

Sobre a Swiss Rockets AG

A Swiss Rockets AG, como incubadora e aceleradora, apoia o crescimento de startups de biotecnologia e saúde de precisão, particularmente na área de oncologia. Seu portfólio de terapias com radioligantes, pequenas moléculas e vacinas em fase pré-clínica e clínica já atraiu a atenção das melhores empresas farmacêuticas multinacionais para futuras parcerias. A Swiss Rockets AG foi fundada por uma equipe composta pelo Dr. Vladimir Cmiljanovic, Diretor Executivo; Dra. Natasa Cmiljanovic, Diretora de Operações; Manuel Ebner, Dr. Thomas Sander e Dr. Thomas Staehelin.

Sobre a MGI

A MGI Tech Co., Ltd. (ou suas subsidiárias, em conjunto denominadas MGI) está comprometida em desenvolver ferramentas e tecnologias essenciais que impulsionam a inovação nas ciências da vida. Nosso foco está na pesquisa e desenvolvimento, fabricação e venda de instrumentos, reagentes e produtos relacionados no campo das ciências da vida e biotecnologia. Fornecemos equipamentos e sistemas digitais completos, com capacidade de análise multiômica em tempo real, para medicina de precisão, agricultura, saúde e diversos outros setores.

Fundada em 2016, a MGI se tornou líder em ciências da vida, ao atender clientes em seis continentes e estabelecer instalações de pesquisa, fabricação, treinamento e serviço pós-venda a nível mundial. A MGI se destaca como uma das poucas empresas capazes de desenvolver e produzir em massa, de modo independente, sequenciadores genéticos de nível clínico com diferentes capacidades de processamento, variando de gigabytes a terabytes. Com experiência incomparável, produtos de ponta e um compromisso com o impacto global, a MGI continua moldando o futuro das ciências da vida.

Para mais informações, acesse https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X e YouTube.

Sobre a Complete Genomics

A Complete Genomics é uma empresa pioneira em ciências da vida que oferece soluções inovadoras e completas de sequenciamento de DNA. Desde sua fundação em 2005, a empresa está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias de sequenciamento de alto rendimento e baixo custo. Nossos produtos impulsionaram mais de 10.900 publicações em uma ampla gama de aplicações. Para saber mais, acesse www.completegenomics.com.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Swiss Rockets AG preparou este comunicadoàimprensa com base no melhor de seu conhecimento. As informações gerais sobre as atividades da Swiss Rockets AG estão atualizadas na data deste comunicadoàimprensa. Estas informações são fornecidas de modo resumido e não pretendem ser exaustivas. As informações contidas neste comunicado de imprensa não constituem uma solicitação ou oferta para comprar, vender ou negociar de qualquer outra forma ações da Swiss Rockets AG. As informações aqui apresentadas incluem certas declarações e estimativas prospectivas. Tais informações estão sujeitas a significativas incertezas científicas, econômicas, comerciais e financeiras que não podem ser previstas antecipadamente. Portanto, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Nem a Swiss Rockets AG nem suas empresas do grupo oferecem quaisquer garantias, representações ou promessas quanto aos dados e informações disponibilizados através desta comunicação, incluindo, entre outros, sua precisão, atualidade, integridade, comercialização, usabilidade comercial ou adequação a qualquer fim específico e, em particular, em relação às declarações prospectivas, nem oferecem quaisquer garantias sobre o futuro desenvolvimento e sucesso de qualquer um de seus produtos, estratégias ou atividades comerciais.

Esta isenção de responsabilidade é regida pela lei suíça. Quaisquer litígios decorrentes ou referentes a este comunicadoàimprensa estarão sujeitosàjurisdição exclusiva dos tribunais competentes do cantão da cidade de Basel, Suíça.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Para consultas da mídia ou obter mais informações, entre em contato com:

Swiss Rockets AG

Para mais informações, acesse www.swissrockets.com

Dr. Vladimir Cmiljanovic, Ph.D.

Presidente e Diretor Executivo

Lautengartenstrasse 6

4052 Basel

E-mail: vladimir.cmiljanovic@swissrockets.com

Contato de mídia:

Dada Zhang

Relações Públicas e Marcas, MGI Tech

Zhangling8@mgi-tech.com

Contato de mídia:

Betsy Yates

Complete Genomics

byates@completegenomics.com