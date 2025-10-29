Consórcio exige planejamento e atenção às promessas

A Evoy Administradora de Consórcios alerta os consumidores sobre a importância de compreender as diferenças entre consórcio e financiamento e de desconfiar de promessas de contemplação imediata. A iniciativa busca orientar quem deseja adquirir carros, motos ou veículos pesados, evitando situações em que falsas ofertas possam induzir o consumidor ao erro.

De acordo com Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios, o consórcio é uma modalidade planejada, sem cobrança de juros, mas que não garante data para contemplação. “No consórcio, a contemplação ocorre por sorteio ou lance, e não existe a possibilidade de prometer quando isso acontecerá, exceto a data de fim do grupo no qual o consorciado está. É fundamental que o cliente saiba disso”, explica o executivo.

Enquanto o financiamento é usado para quem precisa do bem de forma imediata, o consórcio é ideal para planejar a compra. No financiamento, o bem é liberado logo após a aprovação do crédito, com parcelas que incluem juros e, muitas vezes, entrada obrigatória. Já no consórcio, os participantes contribuem mensalmente com parcelas sem juros, apenas com taxa de administração, e aguardam a contemplação para receber a carta de crédito.

A Evoy Administradora de Consórcios reforça que todos os grupos administrados seguem as normas do Banco Central e operam com transparência. “A principal vantagem do consórcio é permitir ao consumidor adquirir um bem de forma planejada, sem pagar juros. No entanto, é importante ter clareza de que se trata de uma compra programada, e não imediata”, afirma Lucindo.

O executivo destaca ainda que o aumento de casos de golpes envolvendo falsas promessas de contemplação reforça a necessidade de cautela. Segundo ele, é comum que fraudadores ofereçam crédito rápido ou garantido mediante pagamento antecipado, o que não corresponde ao funcionamento real do consórcio. “O consumidor deve sempre desconfiar de propostas que envolvem pagamento extra ou promessa de liberação em poucos dias”, orienta.

Para evitar prejuízos, a Evoy Administradora de Consórcios recomenda que o consumidor siga algumas medidas básicas de segurança. O primeiro passo é verificar se a empresa é autorizada pelo Banco Central, por meio do site oficial do órgão. Além disso, é essencial desconfiar de ofertas com “contemplação imediata” ou “sem sorteio”, ler atentamente o contrato e evitar intermediários não autorizados. Outra medida importante é guardar todos os comprovantes de pagamento e estar em contato direto com a Administradora também é fundamental para garantir segurança durante o processo.

A Evoy Administradora de Consórcios reforça que o modelo é uma opção acessível para quem busca adquirir bens de forma planejada e sustentável. Lucindo explica que o consórcio representa uma ferramenta de educação financeira e incentivo ao planejamento. “O consórcio ensina o consumidor a poupar e organizar suas finanças para alcançar um objetivo, sem recorrer a juros. É um formato de compra colaborativa, seguro e regulado, desde que o cliente escolha uma administradora idônea”, afirma o CEO.

A empresa também reforça que o consórcio é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central, o que garante a segurança das operações e a transparência das regras de participação. Os contratos seguem padrões legais e oferecem ao consumidor a previsibilidade necessária para planejar suas aquisições.

“Nosso papel é orientar com clareza. O consórcio é uma excelente alternativa de aquisição, mas o cliente precisa entender que não há promessa de data para contemplação. Informação é a melhor ferramenta para evitar golpes e fazer uma boa escolha”, conclui Lucindo.