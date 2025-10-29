IQM coopera com NVIDIA na NVQLink para permitir correção escalável de erros quânticos

IQM Quantum Computers, líder mundial em computadores quânticos supercondutores, anunciou hoje que irá integrar a NVQLink da NVIDIA em seus computadores quânticos para escalar a correção de erros, um componente essencial para executar aplicações de computação quântica.

NVQLink é uma plataforma aberta e interoperável integrada com a NVIDIA CUDA-Q que conecta hardware quânticoàsupercomputação de IA. Ela oferece conectividade de baixa latência e alto rendimento entre computadores quânticos e computação acelerada por Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), permitindo a orquestração em tempo real das tarefas computacionais necessárias para executar aplicações híbridas quântico-clássicas úteis e correção de erros quânticos.

Embora os computadores quânticos atuais estejam alcançando tamanhos que permitem o uso de algoritmos em simulação, otimização e aprendizagem automática, os erros no nível de qubits físicos ainda impedem obter uma vantagem quântica comercial.

O roteiro tecnológico da IQM visa a correção de erros quânticos, que reduz as taxas de erro ao codificar qubits lógicos em conjuntos de qubits físicos. Isto exige tempos de execução mais longos e processos de computação mais complexos em GPUs. Para respaldar este enfoque, a IQM foi pioneira em IQM Constellation, uma arquitetura exclusiva de processador quântico para corrigir erros de modo escalável.

Esta parceria combina o conhecimento da IQM em integração de sistemas e tecnologia avançada de processadores, os sistemas de controle da Zurich Instruments e a plataforma de computação acelerada da NVIDIA, com capacidade de escalar o poder computacional em diferentes escalas de tempo, de centenas de nanossegundos a segundos. Como resultado, esta cooperação define uma arquitetura de computação em níveis capaz de suportar várias cargas de trabalho.

“Integrar a NVQLink a nossos sistemas é um passo significativo para criar qubits lógicos e computadores quânticos em escala comercial", disse Jan Goetz, Co-Diretor Executivo e Cofundador da IQM Quantum Computers. "Ao combinar nossa plataforma IQM Constellation com a computação acelerada da NVIDIA e os componentes eletrônicos de controle da Zurich Instruments, podemos enfrentar um dos desafios mais difíceis no caminhoàcomputação quântica tolerante a falhas: decodificação e controle em tempo real em larga escala."

Além da correção de erros, o NVQLink também oferece suporte a aplicações quânticas-clássicas híbridas, ao permitir um fluxo de dados contínuo entre qubits lógicos e recursos de computação clássica. Isto abre novas oportunidades para executar algoritmos híbridos que exigem feedback em tempo real de sistemas de computação de grande escala para computadores quânticos supercondutores.

"A computação quântica está chegando a um ponto de inflexão, e os sistemas híbridos serão a base para solucionar problemas do mundo real", disse Flavio Heer, Diretor de Tecnologia da Zurich Instruments. "Cooperar estreitamente com a IQM e a NVIDIA para demonstrar a integração perfeita de ponta a ponta da computação clássica e quântica, que abrange hardware e software, representa um avanço significativo para sistemas híbridos clássicos-quânticos e irá possibilitar poderosas demonstrações muito em breve."

"Construir supercomputadores escaláveis ??acelerados por computação quântica exige uma integração mais estreita entre processadores quânticos e computação clássica acelerada para enfrentar desafios como a correção de erros quânticos", disse Tim Costa, Diretor Geral de Computação Quântica da NVIDIA. "Fabricantes de processadores quânticos como a IQM e fornecedores de sistemas quânticos como a Zurich Instruments vêm acelerando avanços na computação quântica ao utilizar a NVQLink da NVIDIA como interface aberta e unificada que conecta o hardware quântico às plataformas de computação acelerada."

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM oferece computadores quânticos completos para instalação local e uma plataforma em nuvem para acesso a seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e hardware da IQM. A IQM conta com mais de 300 funcionários, com sede na Finlândia e presença mundial na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e EUA. Para mais informações, acesse meetiqm.com

Sobre a Zurich Instruments

A Zurich Instruments é uma empresa suíça apaixonada por fenômenos que com frequência são extremamente difíceis de medir. Lideramos a mudança, ao fornecer hardware, software e serviços avançados para sistemas de controle de computação quântica, amplificadores lock-in, analisadores de impedância e geradores de formas de onda arbitrárias. Como uma empresa de cientistas para cientistas, enfrentamos os desafios da pesquisa, proporcionando um amplo portfólio de produtos que reduz a complexidade das configurações de laboratório, possibilita novas estratégias de medição e cumpre com os padrões de qualidade suíços. Nosso compromisso com cooperações e suporte em tempo real se reflete em sete escritórios ao redor do mundo, inúmeras parcerias de pesquisa e milhares de publicações que fazem referênciaàZurich Instruments. Desde 2021, a Zurich Instruments é parte da Rohde & Schwarz e continua com suas ambições de crescimento para impulsionar a ciência e acelerar a segunda revolução quântica.

