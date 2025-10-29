Agronegócio impulsiona alta no consórcio agrícola

A pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostra que o consórcio de máquinas agrícolas cresceu 149% nos últimos seis anos. As adesões avançaram 110,9% e as contemplações aumentaram 138,6% entre 2020 e 2025. A região Centro-Oeste lidera tanto em vendas de cotas quanto em contemplações, evidenciando a importância do mecanismo para o fortalecimento do agronegócio.

O levantamento da ABAC revela que o número de participantes ativos no consórcio de máquinas agrícolas passou de 184,79 mil em 2020 para 460,12 mil em 2025. No mesmo período, as adesões praticamente dobraram, alcançando 68,05 mil novas cotas comercializadas de janeiro a agosto deste ano, totalizando R$ 17,11 bilhões em créditos — 13,7% acima do registrado no mesmo período de 2024. Segundo o estudo, as contemplações também apresentaram resultado expressivo, subindo 138,6% nos últimos seis anos. Entre os consorciados contemplados, 91,6% utilizaram o crédito para aquisição de máquinas novas, especialmente tratores, que representaram 87,1% das compras.

Para Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora Consórcio, o aumento demonstra o amadurecimento do produtor rural quanto ao uso do consórcio como instrumento de planejamento financeiro. “O consórcio deixou de ser apenas uma forma de compra parcelada e passou a ser uma estratégia de investimento. No agronegócio, ele garante previsibilidade, evita endividamento e permite que o produtor amplie sua frota de forma sustentável”, afirma Lucindo.

O avanço do setor é impulsionado também pela diversificação das modalidades de pagamento e pela adaptação dos planos às particularidades do campo. Além do pagamento mensal tradicional, há grupos com parcelas anuais, semestrais ou ajustadas conforme o ciclo da safra, o que facilita o equilíbrio de caixa do produtor. A pesquisa mostra ainda que o perfil dos consorciados é formado majoritariamente por pessoas físicas (67%), com idade entre 31 e 45 anos. A maioria atua em propriedades com áreas superiores a 50 hectares, voltadas principalmente para o cultivo de soja, milho e arroz.

“Na Evoy Administradora Consórcio, observamos que os clientes do setor agro têm buscado cada vez mais planejamento de longo prazo. O consórcio de máquinas agrícolas oferece exatamente isso: previsibilidade, custo reduzido e a possibilidade de investir sem comprometer o capital de giro”, destaca Lucindo.

O estudo da ABAC também aponta a forte presença regional do sistema. O Centro-Oeste responde por 36% das adesões e 33,1% das contemplações no país, seguido pelas regiões Sudeste e Sul. Para Lucindo, esses números refletem a importância estratégica do consórcio na expansão do agronegócio. “O produtor rural entende que o consórcio é uma ferramenta de modernização. Ele pode adquirir tratores, colheitadeiras ou pulverizadores com planejamento e sem juros, beneficiando toda a cadeia produtiva”, complementa o executivo.

De acordo com dados da ABAC, o valor médio das cotas de consórcio de máquinas agrícolas é de R$ 565 mil, com prazos médios de 135 meses e taxa de administração de 0,087% ao mês. Entre janeiro e agosto de 2025, o volume de créditos disponibilizados pelas contemplações chegou a R$ 7,99 bilhões, 48,3% acima do mesmo período do ano anterior. A modalidade tem se destacado também por oferecer poder de compra à vista após a contemplação e pela ausência de juros, tornando-se uma alternativa mais econômica em comparação a outras formas de financiamento.

Os resultados divulgados pela ABAC confirmam o papel do consórcio como alternativa sólida ao crédito tradicional. O modelo proporciona economia em taxas, ausência de juros e poder de compra à vista após a contemplação, vantagens que se refletem diretamente no desempenho econômico do agronegócio brasileiro.