SS&C apresenta agentes de IA para simplificar operações de serviços financeiros e saúde

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje o lançamento de seu Catálogo de Agentes de IA para empresas de serviços financeiros e de saúde. Os agentes de IA orientados a resultados são projetados para simplificar operações complexas, como processamento de crédito e validação de contratos. Fornecidos como um serviço gerenciado, os agentes ajudam as organizações a superar a escassez de talentos e gargalos operacionais com segurança e em escala.

Um dos primeiros clientes a avaliar um agente de IA da SS&C é a American Life, uma seguradora em rápido crescimento no setor de anuidades e aposentadorias com sede em Lincoln, Nebraska. A empresa está aproveitando e avaliando o Agente de Documentos de Contrato de Crédito da SS&C para otimizar o processamento em suas operações de crédito privado. O agente de IA revisa e atualiza continuamente documentos de empréstimo extensos, reduzindo o tempo e os erros associadosàrevisão manual. A SS&C observou uma redução significativa nos tempos de processamento de crédito nas operações internas com o uso da tecnologia.

“O serviço de agente de IA da SS&C se destacou devidoàsua implementação bem-sucedida nas próprias operações da empresa”, disse Georgette Nicholas, CEO da American Life. “A capacidade de atualizar contratos de crédito quase em tempo real será transformadora, permitindo que nossa equipe se concentre em tarefas de maior valor em vez da manutenção manual. Essa adoção reforça nosso compromisso em promover a inovação no setor de anuidades e aposentadoria.”

Baseado no SS&C AI Gateway, a plataforma de governança de IA de nível empresarial da empresa, cada agente é desenvolvido, testado e implantado internamente nas operações da SS&C antes de ser disponibilizado aos clientes, garantindo desempenho comprovado, conformidade e retorno sobre investimento mensurável.

“A automação inteligente e a IA têm sido fatores de transformação para nossa organização, impulsionando novos níveis de crescimento empresarial e de receita com velocidade e escala”, afirmou Rob Stone, gerente-geral de Automação Inteligente e Análise da SS&C. “Como Cliente Zero, entendemos a necessidade de soluções específicas, testadas e comprovadas, apoiadas por uma governança sólida e suporte especializado. Com essa oferta, nosso objetivo é permitir que nossos clientes obtenham valor da IA agente de forma segura, protegida e rápida.”

O SS&C AI Gateway fornece acesso seguro, auditável e compatível a modelos de linguagem de grande porte (LLMs). O gateway emprega proteções em tempo real para segurança avançada e proteção contra perda de dados, monitoramento de riscos em tempo real e explicabilidade das ações. A SS&C oferece uma variedade de opções de implantação, incluindo a hospedagem dos Agentes de IA e do AI Gateway em infraestrutura de GPU privada em data centers em conformidade com a ISO, garantindo a custódia total dos dados do cliente.

A SS&C também oferece Serviços de Agente para soluções personalizadas de agentes de IA para atender às necessidades específicas de cada cliente. Além do processamento de crédito, o Catálogo de Agentes de IA da SS&C inclui agentes projetados para análise de contratos, reconciliação e validação de transações, processamento de faturas e outros fluxos de trabalho operacionais comuns, porém complexos. Cada agente pode ser implantado no estado em que se encontra ou personalizado por meio do SS&C Agent Services, que permitem aos clientes projetar e treinar agentes sob medida para suas necessidades comerciais específicas.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma provedora global de serviços e softwares para os setores de serviços financeiros e saúde. Fundada em 1986, a empresa tem sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em diversas partes do mundo. Mais de 23 mil organizações desses setores — desde grandes corporações até empresas de pequeno e médio porte — confiam na SS&C por sua experiência, capacidade de escala e tecnologia.

Outras informações sobre a SS&C (Nasdaq:SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

