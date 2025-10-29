Tecnologia Edge AI da Lantronix Capacita Novo Processador de Vídeo Baseado em IA da Sightline para Aplicações de Drones de Missão Crítica

IRVINE, Califórnia, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix Inc.(NASDAQ: LTRX), líder global em soluções de IoT de computação e conectividade que alimentam aplicativos Edge AI, anunciou hoje que sua solução compatível com NDAA/TAA foi selecionada pela Sightline Intelligence, líder em sistemas de visão de vídeo e IA integrados, para integração no mais recente processador de vídeo de alto desempenho da Sightline para plataformas de drones comerciais e de defesa.

Essa colaboração reforça a crescente presença da Lantronix nos mercados globais de drones e de tecnologia de defesa em rápida expansão, que devem atingir US $57,8 bilhões até 2030, de acordo com 2025-2030 Global Drone Market Report da Drone Industry Insight. A nova solução viabiliza a detecção, classificação e rastreamento de objetos baseados em IA em tempo real, suportando aplicativos autônomos e de missão crítica nos setores de defesa e inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR).

“A tecnologia Edge AI da Lantronix equipa a Sightline com a velocidade, confiabilidade e segurança das quais nossos clientes dependem para aplicações exigentes de drones e defesa”, disse Jon Atwood, CEO da Sightline Intelligence. “Ao unir forças, passamos a fornecer inteligência de vídeo em tempo real, ajudando nossos clientes a alcançar novos recursos operacionais em ambientes de missão crítica.”

"Esse envolvimento estratégico com a Sightline reflete nosso impulso acelerado no mercado de drones Edge AI", disse Saleel Awsare, CEO da Lantronix. “Isso confirma a nossa liderança tecnológica e abre portas para oportunidades de longo prazo nos setores de defesa e comercial.”

Vantagem Tecnológica Impulsiona a Diferenciação do Mercado

Com base no Open-Q 7230CS e no 5165RB System on Modules (SOMs) da Lantronix, ambos alimentados por processadores Qualcomm® Dragonwing™, as novas plataformas 4100-OEM e 4100-SOM da Sightline foram projetadas para OEMs e integradores de sistemas que desenvolvem sistemas de drones e ISR de última geração.

Principais vantagens incluem:

Processamento Edge AI: Para decisões em tempo real perto do sensor que reduzem a latência, aprimoram a confiabilidade e eliminam a dependência da conectividade na nuvem.

Para decisões em tempo real perto do sensor que reduzem a latência, aprimoram a confiabilidade e eliminam a dependência da conectividade na nuvem. Detecção de Objetos Alimentados por IA: Rastreio e detecção de veículos, drones, pessoas e objetos estacionários usando modelos adaptáveis e específicos da missão.

Rastreio e detecção de veículos, drones, pessoas e objetos estacionários usando modelos adaptáveis e específicos da missão. Rastreamento de Precisão de Alvos em Movimento Rápido. Pipelines de vídeo de latência ultrabaixa com latência de telemetria de até ~7 ms e latência "de vidro a vidro" de cerca de ~110 ms.

Pipelines de vídeo de latência ultrabaixa com latência de telemetria de até ~7 ms e latência "de vidro a vidro" de cerca de ~110 ms. SWaP-Otimizado para Plataformas UAV: Área de ocupação compacta (2,0” x 1,5” x 0,65”) e perfil de energia de 5W, ideais para implantação em plataformas com restrição de tamanho e de energia, como UAVs e gimbals.

Projetado para Implantações Dimensionáveis e de Missão Crítica

4100-OEM habilitado para Lantronix que oferece desempenho full HD com codificação H.265, processamento de canal duplo e suporte para padrões 4K/30, MISB/KLV e interoperabilidade TAK. Com vários formatos de E/S, incluindo HDMI, HDSDI e streaming Ethernet, a plataforma oferece flexibilidade para implantação em uma ampla gama de sistemas ISR e de defesa.

Resumo para o Investidor



Esta conquista de design com a Sightline valida a tecnologia Edge AI diferenciada da Lantronix e expande sua presença nos setores de drones das indústrias de defesa e UAV, que são mercados de alto crescimento e alta barreiraàentrada. Com a adoção acelerada de drones nos domínios comercial e militar, a Lantronix está bem posicionada para capitalizar oportunidades com seu hardware e soluções de computação integradas.

Sobre a Lantronix Solutions and Engineering Services

As soluções e os Serviços de Engenharia da Lantronix combinam tecnologia de computação incorporada, experiência em conformidade e suporte de software flexível para acelerar o desenvolvimento de produtos do cliente. Esta plataforma em escala viabiliza o lançamento mais rápido dos produtos no mercado para a Sightline, e posiciona a Lantronix para apoiar futuros programas de IoT industriais que exigem conformidade com TAA e NDAA.

Saiba mais sobre os Serviços de Engenharia, Soluções SOM e Aplicações de Drones adicionais na Lantronix.com.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) é líder global em soluções Edge AI e Industrial IoT, oferecendo computação inteligente, conectividade segura e gerenciamento remoto para aplicativos de missão crítica. Atendendo a mercados de alto crescimento, incluindo cidades inteligentes, TI corporativa e sistemas comerciais e de defesa não tripulados, a Lantronix permite que os clientes otimizem as operações e acelerem a transformação digital. Seu portfólio abrangente de hardware, software e serviços capacita aplicativos, desde os de vigilância por vídeo segura e infraestrutura de serviços públicos inteligentes até o gerenciamento de rede resiliente fora de banda. Com a oferta de inteligência para a borda da rede, a Lantronix ajuda as organizações a alcançar eficiência, segurança e uma vantagem competitiva no mundo atual impulsionado pela IA.

Para mais informação, visite Site da Lantronix.

Sobre a Sightline Intelligence

A Sightline Intelligence é líder global em processamento de vídeo a bordo habilitado para IA para sistemas avançados de câmera, usados em aplicativos de missão crítica. Fundada em 2007 como Sightline Applications, a empresa sediada em Portland, Oregon, tem quase duas décadas de experiência, e sua equipe de engenharia dedicada continua a expandir os limites do processamento de vídeo em tempo real e da IA baseada em visão. Ela é especializada em hardware de baixo SWaP (tamanho, peso e potência) e software avançado que transforma vídeo bruto em insights acionáveis, bem na borda. Desde o rastreamento de alvos em movimento rápido até a detecção e classificação de ameaças, nossa tecnologia é confiável para OEMs de defesa, integradores e usuários finais que operam nos ambientes mais exigentes do mundo.

Para mais informações, visite o website Sightline Intelligence.

©2025 Lantronix, Inc. Todos os direitos reservados. Lantronix é uma marca comercial registrada. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

“Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com as leis federais de valores mobiliários, incluindo, sem limitação, declarações sobre as expectativas de crescimento no mercado global de drones e o posicionamento da Lantronix para capitalizar as oportunidades de crescimento de longo prazo e alta margem nos mercados de drones e tecnologia de defesa. Essas declarações de previsão são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por parte dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas cadeias de fornecimento dos nossos fornecedores devido às mudanças nas políticas do governo dos EUA ou de outros países, inclusive o recente aumento das tarifas,àpandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e conflitos recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, ou outros fatores; respostas futuras e efeitos de crises de saúde pública; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis e regulamentos; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida e as restrições nos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2025, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") em 29 de agosto de 2025, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte I de tal relatório, bem como nos nossos outros registros públicos na SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. Além disso, os resultados reais podem ser diferentes devido aos riscos e incertezas adicionais que não sejam do nosso conhecimento no momento ou que não sejam considerados como relevantes para os nossos negócios. Devido a tudo isso, os investidores não devem depositar confiança indevida em qualquer declaração voltada para o futuro. As declarações de previsão que fazemos são válidas somente a partir da data em que são feitas. Rejeitamos expressamente qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração de previsão a partir da data de hoje para adequar tais declarações a resultados reais ou mudanças na nossa opinião ou expectativas, exceto conforme exigido por lei ou pelas regras da Nasdaq Stock Market, LLC. Caso façamos alguma atualização ou correção de quaisquer declarações de previsão, os investidores não devem inferir que faremos outras atualizações ou correções.

Contato de Mídia da Lantronix:

media@lantronix.com

949-212-0960

Contato para Analista e Investidor da Lantronix:

investors@lantronix.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9564247)