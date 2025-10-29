Fortegra Insurance UK Limited obtém registro de seguradora estrangeira na NAIC

A Fortegra Insurance UK Limited, parte do Fortegra Group — uma seguradora global especializada — foi oficialmente admitida na Lista Trimestral de Seguradoras Estrangeiras da Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), formalizada na edição 249 de outubro da NAIC.

O registro cria uma plataforma diferenciada que permite aos agentes e corretores da Fortegra no Reino Unido atender seus clientes que precisam de capacidade especializada domiciliada no Reino Unido para lidar com riscos que exigem uma solução de linhas excedentes dos EUA.

“Nossa listagem de seguradoras estrangeiras oferece aos Agentes Gerais de Gestão (MGAs) do Reino Unido uma maneira simples de acessar negócios de linhas excedentes nos EUA. Além disso, nossa forte presença no mercado de Londres favorece conexões naturais entre corretores e agentes, bem como a capacidade de lidar com riscos complexos. Essa combinação de pontos fortes nos diferencia no mercado e nos permite manter nossos rigorosos padrões de subscrição enquanto buscamos crescimento seletivo com parceiros de programas de alta qualidade”, disse Richard Kahlbaugh, CEO do Fortegra Group.

A Fortegra Insurance UK Limited (ID de estrangeiro: AA-1120248) está sediada em Londres. Combinada com a presença da Lloyd's e uma rede global de mais de 20 unidades, incluindo seu escritório em Londres, no icônico edifício “Walkie Talkie”, na Rua Fenchurch, 20, e escritórios nos Estados Unidos e na Europa, a Fortegra consolidou sua posição como um mercado de destaque no desenvolvimento de soluções de seguros confiáveis ??que abordam riscos complexos e em evolução.

Por mais de 45 anos, a Fortegra, por meio de suas subsidiárias, oferece soluções de gestão de riscos que permitem a pessoas e empresas prosperar mesmo diante da incerteza. Como seguradora multinacional especializada, cujas subsidiárias de seguros possuem classificação de Solidez Financeira A- (Excelente) e Categoria de Tamanho Financeiro ‘X’ pela A.M. Best, oferecemos um portfólio diversificado de produtos de seguros admitidos, excedentes e suplementares, além de soluções de garantia. Para informações adicionais, acesse: www.fortegra.com.

