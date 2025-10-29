Investimento da GenZero leva a estratégia de reflorestamento latino americano do BTG Pactual Timberland Investment Group a US$ 672 milhões

O BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), um dos maiores gestores de terras florestais do mundo, anunciou hoje que um investimento realizado pela GenZero, plataforma de investimentos de propriedade da Temasek e focada em acelerar a descarbonização globalmente, levará o capital total mobilizado até a presente data para sua estratégia de reflorestamento latino americano a US$ 672 milhões. A estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG, uma das maiores iniciativas do tipo, busca mobilizar US$ 1 bilhão para conservar, restaurar e reflorestar aproximadamente 270.000 hectares de áreas degradadas na América Latina. A Conservation International atua como Consultora de Impacto na estratégia, fornecendo informações e conselhos para ajudar o BTG Pactual TIG a realizar impactos ambientais, climáticos e sociais positivos relacionados aos aspectos de conservação e restauração da iniciativa.

A estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG foca em restaurar a biodiversidade e a resiliência climática em ecossistemas críticos na América Latina, incluindo o bioma cerrado do Brasil, um dos ecossistemas sazonalmente secos mais biodiversos do mundo. Com aproximadamente metade do cerrado já convertido a outros usos, como áreas de pastagem degradadas, a restauração em larga escala é essencial para a recuperação da biodiversidade.

Até a data, a restauração está em andamento em mais de 11.000 hectares de vegetação biodiversa e nativa do cerrado. Espera-se que isso crie mais de 40.000 hectares de habitat conectado para a biodiversidade local, uma área aproximadamente um terço do tamanho do Rio de Janeiro. Mais de 500 espécies de flora e fauna já foram identificadas nas propriedades da estratégia.

Em escala total, espera-se que a estratégia proteja e restaure aproximadamente 135.000 hectares de florestas nativas e outros habitats, ao mesmo tempo em que plante milhões de árvores em aproximadamente 135.000 hectares adicionais como fazendas de árvores comerciais gerenciadas de forma sustentável, certificadas segundo os padrões da Forest Stewardship Council (FSC)™. Espera-se que a iniciativa apoie aproximadamente 2.700 empregos diretos e indiretos em tempo integral uma vez implementada, aumentando significativamente o emprego comparado com os usos tradicionais da terra, como a pecuária.

Hoon Ling Min, diretora de investimentos da GenZero, afirmou: "Estamos orgulhosos de fechar a parceria com o BTG Pactual TIG e a Conservation International em uma das maiores estratégias de restauração lideradas pelo setor privado na América Latina. Ao restaurar ecossistemas naturais e aprimorar a biodiversidade, também produzindo madeira de forma sustentável e gerando créditos de carbono e alta integridade, essa iniciativa apoia a transição a um mundo líquido zero de carbono e constrói resiliência a longo prazo para as comunidades locais".

Mauricio Bianco, vice-presidente da Conservation International-Brasil, afirmou: "O que está acontecendo no cerrado é prova de que a restauração em grande escala é possível quando a ciência e as finanças trabalham em conjunto. Esse projeto está ajudando a tornar terras degradadas em habitats prósperos novamente. Ao combinar restauração baseada em evidências com gestão sustentável de terras, se mostra como a produção sustentável e a natureza não só podem coexistir, como também fortalecer umaàoutra".

Mark Wishnie, diretor de sustentabilidade do BTG Pactual TIG, afirmou: "O compromisso da GenZero é uma forte validação da estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG na América Latina como um modelo de como restauração em larga escala e baseada em evidências pode gerar benefícios climáticos, para a biodiversidade e para a comunidade. Estamos entusiasmados de fechar a parceria com a GenZero para empregar capital em grande escala a fim de restaurar ecossistemas, gerar empregos e causar um impacto climático significativo".

A estratégia também inclui o que pode ser o maior experimento de restauração já conduzido no cerrado, através de uma parceria de pesquisa de longo prazo entre o BTG Pactual TIG, a Conservation International e a Universidade Federal de Viçosa. Essa colaboração testará a eficácia de diferentes métodos de restauração, como semeadura direta, plantio de mudas nativas e técnicas de regeneração natural, e deve fornecer dados valiosos para guiar futuros esforços de restauração florestal ambos dentro do Brasil e internacionalmente.

Sobre a GenZero

A GenZero é uma plataforma de investimentos focada em acelerar a descarbonização globalmente. Fundada pela Temasek, a empresa busca fornecer impacto climático positivo junto com retornos financeiros sustentáveis a longo prazo ao investir em oportunidades com o potencial de serem transformadas em soluções impactantes e escalonáveis.

Impulsionada por uma finalidade comum de descarbonizar para as futuras gerações, a GenZero reconhece a necessidade de uma abordagem holística e integrada para obter um mundo líquido zero de carbono. A empresa adota uma abordagem de investimento flexível em três áreas de foco para impulsionar impacto climático: (i) soluções baseadas na natureza que ajudam a proteger e a restaurar nossos ecossistemas naturais, ao passo em que beneficiam comunidades locais e a biodiversidade; (ii) soluções baseadas em tecnologia que proporcionam impacto profundo de descarbonização; e (iii) facilitadores do ecossistema de carbono que apoiam a ampliação dos mercados de carbono e possibilitam a descarbonização mais ampla da indústria.

Para mais informações sobre a GenZero, acesse https://www.genzero.co.

Sobre a Conservation International

A Conservation International protege a natureza para o benefício da humanidade. Através da ciência, políticas, trabalho de campo e finanças, destacamos e protegemos os lugares mais importantes na natureza para o clima, para a biodiversidade e para as pessoas. Com escritórios em 30 países e projetos em mais de 100 países, a Conservation International tem parcerias com governos, empresas, sociedade civil, povos originários e comunidades locais para ajudar as pessoas e a natureza a prosperar juntas. Acesse Conservation.org para mais detalhes, e siga nosso trabalho no Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram e YouTube.

Sobre o BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG)

O BTG Pactual TIG é um dos maiores gestores de terras florestais do mundo, com US$ 7,3 bilhões de ativos e compromissos, e 2,9 milhões de acres sob gestão nos EUA e na América Latina (no T2 de 2025). Sua equipe de mais de 160 profissionais tem uma presença física em 22 escritórios, reunindo experiência local, regional e global para apoiar a gestão cuidadosa dos investimentos dos clientes. Veja nosso site para mais informações e declarações importantes: www.timberlandinvestmentgroup.com.

