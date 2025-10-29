Green Building Initiative e Global Electronics Council se Alinham para Promover a Eficiência Energética Total de Edifícios

PORTLAND, Oregon, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A The Green Building Initiative (GBI) anunciou que o rótulo ecológico EPEAT® do Global Electronics Council (GEC) servirá como um caminho adicional para avaliar a sustentabilidade e a eficiência dos produtos dentro das certificações GBI Ascent™ e Green Globes®. Esse alinhamento fortalece a conexão entre a sustentabilidade no nível do produto e o desempenho no nível do edifício, permitindo uma avaliação mais holística da eficiência energética em todo o ambiente construído.

“Temos o prazer de promover o EPEAT como um recurso confiável para profissionais de compras e fabricantes para apoiar a entrega e a implementação dos produtos mais eficientes disponíveis”, disse Vicki Worden, CEO da GBI.

“O uso da energia no ambiente construído está explodindo, liderado pelo rápido crescimento dos data centers e pelas crescentes demandas de energia para operar os servidores, equipamentos de rede e equipamentos de armazenamento de dados alojados neles”, disse Bob Mitchell, CEO do Global Electronics Council. “A integração do EPEAT nas certificações Green Globes e Ascent garante que o uso da energia e todos os outros impactos de sustentabilidade dos equipamentos de ICT usados nos data centers e em todos os edifícios certificados pela GBI sejam minimizados. Estamos contentes com esta nova e empolgante colaboração e esperamos trabalhar com a GBI para ajudar seus membros a adotar equipamentos de ICT registrados no EPEAT.”

As certificações Green Globes e Ascent da GBI são projetadas para se alinhar aos padrões da indústria e oferecer vários caminhos de conformidade, tornando a certificação de sustentabilidade mais acessível a uma ampla gama de tipos de construção. A integração do EPEAT adiciona flexibilidade e responsabilidade aos usuários do Green Globes e do Ascent, ajudando a reduzir o risco e, ao mesmo tempo, alcançar resultados mensuráveis. Juntos, GBI e GEC estão equipando as equipes de projeto para alcançar impactos de sustentabilidade mais profundos e mensuráveis.

Até o momento, mais de 25 milhões de pés quadrados de data centers foram certificados ou estão buscando a certificação Green Globes ou Ascent em 18 estados e no Canadá, ressaltando a escala e o impacto das escolhas sustentáveis neste setor em rápido crescimento. O equipamento de escritório registrado no EPEAT, incluindo computadores e equipamentos de imagem, também agora pode ser usado para atender aos critérios de sustentabilidade do nível de produto da GBI em outros ambientes construídos.

Atualmente os centros de dados representam cerca de 1,5% do consumo global de eletricidade usado para alimentar os equipamentos de ICT do centro de dados e suas estratégias de refrigeração . Esse número deve dobrar até 2030. O GEC oferece Servidores e Painéis Solares e Inversores registrados no EPEAT entre suas categorias de produtos, fornecendo um método de padronização e comparação no mercado, e o Equipamento de Rede registrado no EPEAT deve ser lançado em breve. O equipamento de armazenamento de dados registrado no EPEAT deve estar disponível no ano fiscal de 2017. O reconhecimento dos produtos registrados no EPEAT nos data centers continuará a aprimorar o desempenho do data center. Os produtos registrados no EPEAT também são verificados por terceiros como atendendo a critérios que catalisam a mitigação das mudanças climáticas no processo de fabricação de ICT e promovem a circularidade, o uso de produtos químicos mais seguros e as cadeias de suprimentos responsáveis. Os produtos de escritórios registrados no EPEAT agora também podem ser usados para ajudar a atender aos requisitos dos critérios Green Globes e Ascent da GBI.

A GBI e o GEC compartilham a missão de acelerar a adoção de práticas sustentáveis que reduzam o impacto ambiental e melhorem o desempenho. Ao alinhar as certificações Green Globes e Ascent da GBI com o rótulo ecológico EPEAT® do GEC, as organizações estão avançando em uma abordagem mais integrada para a construção da sustentabilidade - capacitando proprietários, operadores e fabricantes a fazer escolhas informadas que contribuam para edifícios mais saudáveis, eficientes e resilientes em todo o mundo.

A GBI é uma organização internacional sem fins lucrativos e Desenvolvedora de Padrões Credenciada pelo American National Standards Institute (ANSI) dedicada a reduzir os impactos climáticos, melhorando o ambiente construído. Fundada em 2004, a organização é a fornecedora global dos programas de avaliação e certificação Green Globes®, Ascent™, Journey to Net Zero™ e Federal Guiding Principles Compliance. A GBI também emite credenciais profissionais, incluindo Green Globes Professional (GGP) e Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Para mais informação sobre oportunidades de envolvimento com a GBI, contate info@thegbi.org ou visite o website da GBI em www.thegbi.org.

O Global Electronics Council (GEC) visualiza um mundo que utiliza somente tecnologia eletrônica sustentável que melhora o bem-estar das pessoas e do planeta. Nossa missão é acelerar a transformação dos mercados para priorizar os produtos e serviços eletrônicos mais sustentáveis.

Como administradores do selo ecológico EPEAT®, estabelecemos padrões globais para produtos eletrônicos que capacitam as marcas, suas cadeias de valor e seus compradores a atingir metas ambiciosas de sustentabilidade. Através da nossa liderança de pensamento, advocacia e rótulo ecológico EPEAT, o GEC está ajudando a remodelar a indústria de eletrônicos em uma força motriz para a preservação ambiental e o bem-estar global. Visite gec.org para mais informações.

