Nove em dez líderes jurídicos preparam-se para aumento acentuado em violação de PI online à medida que a IA acelera os ataques

Nove em dez (91%) dos profissionais sêniores de advocacia estão preocupados com a ameaça de violaçõesàpropriedade intelectual online, de acordo com uma nova pesquisa solicitada pela CSC, provedora líder de administração de empresas globais e soluções de conformidade. Enquanto 85% relatam um aumento nas violações de PI nas suas firmas nos últimos 12 meses, 90% esperam mais no próximo ano, sendo que 89% preveem intensificação contínua nos próximos três anos.

Embora as formas mais comuns de violação de PI sejam classificadas como falsificação, abuso de marcas comerciais e personificação de marca, tudo o que pode minar a confiança do consumidor e causar danos financeiros e de reputação a longo prazo, a ameaça da inteligência artificial (IA) é grande; 88% dizem que os sistemas impulsionados por IA estão levando a um aumento nas atividades de violação, e 93% estão preocupados que ativos falsos gerados por IA, como logos, imagens e conteúdo, possam prejudicar significantemente seus negócios.

Os achados são oriundos do mais recente estudo da CSC1, "Relatório IP Frontiers 2025: segurança proativa contra violação de PI", que entrevistou 300 profissionais sêniores nas áreas de advocacia, conformidade e PI na Europa, incluindo o Reino Unido, e também a região Ásia-Pacífico e América do Norte.

"Devido ao tanto de comércio e comunicação que acontece online, a reputação de uma marca é construída com base na sua presença online, e protegê-la é uma responsabilidade que as empresas devem levar a sério", afirma Ihab Shraim, diretor de tecnologia da divisão de serviços de marca digital da CSC. "Há um influxo enorme de sofisticados vetores de ameaça com alvo nas corporações, e os alvos mais fáceis são os nomes de domínio e PI. No passado, os fraudadores enviariam centenas de milhares de e-mails de phishing, esperando que 2% ou 3% responderiam. Hoje, as atividades fraudulentas são mais direcionadas e vêm com uma taxa de sucesso muito maior, particularmenteàmedida que a IA se torna um acelerador significativo".

O estudo da CSC também descobriu que nomes de domínio falsos geralmente são o primeiro passo em campanhas de violação em grande escala. Embora 76% das organizações tenham uma estratégia de gestão de domínio, somente 16% das equipes jurídicas têm total visibilidade de como seus portfólios são gerenciados, criando descuidos que deixam as marcas expostasàfraude, phishing e personificação.

Muitas firmas estão se adaptando a essas ameaças, com parcerias com especialistas terceirizados desempenhando um papel crescente. Dois terços (67%) dos entrevistados afirmam que eles esperam aumentos significativos em orçamentos para proteção de marca e cumprimento de PI nos próximos três anos, e mais da metade (56%) afirmam que já terceirizam parte dos seus esforços de monitoramento, uma tendência que deve aumentaràmedida que as organizações buscam ferramentas mais avançadas e mecanismos de remoção mais rápidos.

"A habilidade dos fraudadores de realizar violações de PI está aumentando a uma velocidade tamanha que será benefício de todos serem mais cientes do que está acontecendo, terem a segurança mais em mente e promoverem uma forte colaboração entre as equipes internas e os especialistas externos", afirmou Ian McConnel, diretor jurídico da CSC. "Gostando ou não, a gestão de domínios é uma parte fundamental das estratégias de segurança cibernética, não só proteger os nomes de domínio mais importantes.

"As defesas reativas não são mais suficientes. Os fraudadores exploram ferramentas de baixo custo e rápido movimento para personificar marcas em grande escala. À medida que a adoção da IA amplia as oportunidades de violação, as empresas que adotam proteção proativa e em várias camadas, integrando as equipes jurídicas, de TI e segurança, e formando parcerias com registradores corporativos confiáveis, estarão melhores posicionadas para proteger a reputação da marca na era da IA".

Sobre a CSC

A CSC é a provedora confiável de inteligência de ameaça e segurança escolhida pela Forbes Global 2000 e pelas 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand®), com áreas de foco em segurança e gestão de domínios, junto com marca digital e proteção de fraudes. À medida que as empresas globais fazem investimentos significantes em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSecSM pode ajudá-las a entender os descuidos existentes com segurança cibernética e auxiliá-las a proteger seus ativos e marcas digitais online. Ao alavancar a tecnologia proprietária da CSC, as empresas podem solidificar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaça cibernética direcionados aos seus ativos online e reputação da marca, ajudando-as a evitar perdas de receita devastadoras. A CSC também fornece proteção a marcas online, uma combinação de monitoramento de marca online e atividades de cumprimento de lei, com uma visão multidimensional de várias ameaças fora do firewall direcionadas a domínios específicos. Os serviços de proteção de fraude que combatem phishing nos estágios iniciais do ataque completam nossas soluções. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC tem escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na região Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa global capaz de fazer negócios onde nossos clientes estão, e conseguimos isso empregando especialistas em todo negócio que atendemos. Acesse cscglobal.com.

1 A CSC, em parceria com a Pure Profile, entrevistou 300 profissionais de advocacia, incluindo advogados, diretores jurídicos e diretores de conformidade atuando na Europa, no Reino Unido, na América do Norte e na região Ásia-Pacífico, através de uma metodologia online.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251028373277/pt/

CDR

Hassan Ali | Thomas Dalton

cscteam@cdrconsultancy.com

CSC

Laura Crozier

Gerente de RP

laura.crozier@cscglobal.com

Redação da CSC