e.l.f. Beauty divulga seu Relatório de Impacto do ano fiscal de 2025, com foco no tema "the Every"

A e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), uma empresa guiada por propósito e focada em resultados, cuja missão é tornar o melhor da beleza acessível para cada olhar, lábio e rosto, lançou hoje seu quarto Relatório de Impacto anual.

e.l.f. Beauty releases 4th annual Impact Report, emphasizing it’s evolved purpose statement: to make the world a better place for every eye, lip and face.

O relatório digital foi desenvolvido com foco no conceito "the every", refletindo o compromisso da e.l.f. em ser uma força ousada de transformação sem perder a gentileza. Para dar ainda mais forçaàmensagem do Relatório de Impacto, a marca também lançou uma ousada campanha internacional: "Give an e.l.f." (dar um e.l.f.). A ação destaca vozes de pessoas com o mesmo espírito e incentiva a comunidade a criar seu próprio senso de propósito.

"Compartilhar nosso Relatório de Impacto é um dos momentos de que mais me orgulho todos os anos, pois vermos os principais destaques de como vivemos nossa visão de ser uma empresa diferente, criando marcas que rompem padrões, moldam a cultura e conectam comunidades por meio da positividade, inclusão e acessibilidade", disse Tarang Amin, presidente e CEO da e.l.f. Beauty.

O relatório inclui uma evolução na declaração de propósito da empresa, destacando ação e impacto: tornar o mundo um lugar melhor para cada olhar, lábio e rosto.

"Nosso compromisso de sermos disruptivos de forma ousada, mas com gentileza, se manteve firme ao longo dos 21 anos de história da empresa", disse Amin. "Esse princípio guia nossa atuação diária e justifica cada escolha que fazemos como uma empresa orientada por propósito e focada em resultados".

O forte ethos da e.l.f. Beauty impulsiona seu propósito, o propósito impulsiona sua equipe, a equipe impulsiona seu desempenho, e o desempenho impulsiona suas possibilidades. O relatório destaca conquistas em áreas fundamentais, como Pessoas e Cultura, Inovação e Comunidade, Campanhas e Ativações e Meio Ambiente e Sustentabilidade. Entre os principais destaques estão:

Pelo menos 2% dos lucros do ano anterior, totalizando mais de US$ 2,5 milhões no ano fiscal de 2025, foram doados a causas transformadoras alinhadas aos valores da empresa, abrangendo diversidade no conselho administrativo, bem-estar animal, saúde e bem-estar, empoderamento feminino, defesa dos direitos LGBTQ+, auxílio a desastres e muito mais.

Mais de 140 líderes empresariais, organizações sem fins lucrativos e empresas parceiras se juntaramàcoalizão Change the Board Game da e.l.f. Beauty, todos comprometidos em tornar os conselhos administrativos mais acessíveis.

75% dos produtos da e.l.f. Cosmetics custam US$ 10 ou menos, para maximizar a acessibilidade.

73% dos produtos das marcas da e.l.f. Beauty são fabricados em instalações certificadas pelo Fair Trade.*

100% dos cabos de madeira dos pincéis cosméticos agora utilizam madeira certificada pelo Forest Stewardship Council™.*

Alcançamos uma redução de 33% na intensidade das embalagens no ano fiscal de 2025 em comparação com a linha de base de 2019, superando nossa meta de 20% para 2030.*

A campanha complementar, criada em parceria com a agência criativa CASE, será veiculada em redes sociais, plataformas digitais, impressos e mídia out-of-home, com uma chamada direta e simples: "What do you give an e.l.f. (F#@&) about?" (com o que você se importa pra e.l.f. (F#@&)). Algumas das pessoas que responderam com confiança diretamenteàcâmera incluem:

Billie Jean King, defensora da igualdade, se importa pra e.l.f. com a representatividade da diversidade nos conselhos administrativos.

Aditya Madiraju, criador de conteúdo, se importa pra e.l.f. com a defesa dos direitos LGBTQIA+.

Jaedyn Shaw, jogadora de futebol profissional, se importa pra e.l.f. com a participação das mulheres no esporte.

Kgothatso Montjane "KG", paratleta, se importa pra e.l.f. em empoderar mulheres lendárias.

Amanda Nguyen, astronauta e ativista, se importa pra e.l.f. com os direitos das mulheres.

Katherine Legge, piloto profissional de corrida, se importa pra e.l.f. em colocar meninas no banco do motorista.

Meduulla, musicista, se importa pra e.l.f. em amplificar vozes.

Melanie Barcenas, jogadora profissional de futebol, se importa pra e.l.f. com a expressão pessoal.

Jess Rona, especialista em cuidados com cães, se importa pra e.l.f. com práticas cruelty-free.

Javon Ford, químico cosmético, se importa pra e.l.f. com cuidados de pele acessíveis e feitos com ingredientes de qualidade.

Paul Rice, fundador da Fair Trade USA, se importa pra e.l.f. com o comércio justo.

"Todos nós nos importamos pra e.l.f. Temos coragem de nos importar e é assim que tornamos o mundo melhor para cada olhar, lábio e rosto", disse Kory Marchisotto, diretora de marketing da e.l.f. Beauty. "Essa campanha é nossa voz coletiva convidando o mundo a se levantar, se expressar e agir pelo que importa. Ela está transformando o cuidado em um movimento cultural. Estamos multiplicando forças com ícones como Billie Jean King e Amanda Nguyen para inspirar todos a agir em temas que importam pra e.l.f.".

A campanha será exibida em mais de 40 telas digitais no Moynihan Train Hall, na Penn Station de Nova York e também aparecerá em um anúncio de duas páginas no The New York Times no domingo, 2 de novembro de 2025.

A e.l.f. Beauty também está promovendo hoje uma ativação ao vivo no 410 Lafayette Street, em Nova York, das 10h às 18h ET, onde o público é convidado a "dar um e.l.f.": de forma literal e figurativa. Em um quiosque personalizado, os visitantes podem escolher uma causa que valorizam, e a e.l.f. Beauty fará uma doação para uma organização sem fins lucrativos ligada a essa causa. Os participantes receberão um recibo impresso confirmando a doação e poderão trocá-lo no gift bar por produtos da e.l.f. Beauty.

Para conferir o Relatório de Impacto completo do ano fiscal de 2025 e saber mais sobre como a e.l.f. Beauty está promovendo mudanças, acesse: elfbeauty.com/impact.

Confira o trailer da campanha aqui.

* Essas métricas não incluem a rhode, adquirida em agosto de 2025. A métrica de Fair Trade é calculada por unidade.

Sobre a e.l.f. Beauty

A e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) acredita que tudo é possível pra e.l.f. Somos uma empresa diferente, que quebra padrões, molda a cultura e conecta comunidades por meio da positividade, inclusão e acessibilidade. Nossa missão é clara: tornar o melhor da beleza acessível a cada olhar, lábio e rosto. A e.l.f. Beauty e suas marcas e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN, Keys Soulcare, Well People, Naturium e rhode são guiadas por propósito, movidas por resultados e elevadas por superpoderes, oferecendo produtos e.l.f. limpos e veganos. A e.l.f. Beauty é a primeira empresa de beleza com instalações com a certificação Fair Trade™. Com um coração gentil no centro do ethos da e.l.f., a empresa doa pelo menos 2% dos lucros do ano anterior para organizações que causam impacto positivo. Saiba mais em www.elfbeauty.com

