GDSUN anuncia energização de cinco novas usinas

A GDSUN, empresa de geração distribuída de energia solar no Brasil, segue expandindo sua presença nacional e consolidando-se como uma das referências da transição energética no país. Entre janeiro e julho de 2025, a companhia energizou cinco novas usinas fotovoltaicas. São elas: UFV Engenheiro Narcélio Silveira (CE); Caracará (CE); UFV Panorama (SP); Luís Eduardo Magalhães II (BA) e Barra do Arará (BA).

Com essas inaugurações, a GDSUN passa a somar 74 usinas em operação em 12 estados brasileiros, totalizando 194 MWp de capacidade instalada. O resultado reforça a atuação da empresa em regiões estratégicas do país para a geração de energia solar. Além das unidades já energizadas, a companhia prevê para os próximos meses a entrada em operação de mais dois empreendimentos, as UFVs Brasília (DF) e Aliança (PE).

“Cada nova usina é um passo concreto em direção ao nosso compromisso com a transição energética e a democratização do acesso à energia solar no Brasil. Estamos orgulhosos de contribuir para a expansão de uma matriz mais limpa e descentralizada, com soluções que geram valor para consumidores, comunidades e para o futuro do planeta”, destaca Simone Suarez, CEO da GDSUN.

Sustentabilidade e inovação

Com visão sustentável e foco em inovação, a GDSUN investe continuamente em projetos que unem tecnologia, eficiência e impacto socioambiental positivo. Os empreendimentos de 2025 fortalecem, ainda, o alinhamento da companhia aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente energia limpa (ODS 7), cidades sustentáveis (ODS 11) e ação climática (ODS 13).

Fundada em 2020, a GDSUN atua em todo o ciclo de desenvolvimento, construção, operação e manutenção de plantas de energia solar no Brasil, dentro dos limites da minigeração distribuída. A empresa é subsidiária integral do Franklin Servtec Energia FIP, fundo privado dedicado ao setor de geração de energia, iniciado em 2017 e cogerido pela Franklin Templeton Alternatives e pela Servtec Energia.