Evento gratuito traz 9 universidades australianas ao Brasil

No dia 1º de novembro, acontece o Australia Open Day, no Hotel Intercontinental São Paulo, às 11h. O evento promove uma experiência gratuita, reunindo representantes de universidades australianas e especialistas em educação internacional. O objetivo é orientar brasileiros interessados em estudar na Austrália, esclarecer dúvidas sobre cursos, vistos, bolsas de estudo, empregabilidade e trajetórias acadêmicas.

Durante o evento, os participantes terão acesso a um painel especial sobre oportunidades de estudos e desenvolvimento profissional em diversas áreas de atuação. Além disso, haverá oportunidades de networking para que os visitantes possam se conectar e conversar pessoalmente com os representantes das nove universidades presentes e momentos exclusivos para perguntas e aconselhamento individual. As instituições confirmadas são: Bond University, CQUniversity, Griffith University, Torrens University Australia, University of Melbourne, University of Southern Queensland, UQ College, Victoria University e James Cook University. Para se inscrever, basta acessar este link.

Qualidade e retorno do investimento no ensino australiano

A Austrália é reconhecida internacionalmente pela excelência de seu sistema universitário. De acordo com o QS World University Rankings 2026, nove universidades do país estão entre as 100 melhores do mundo, o que reforça seu prestígio global como destino de ensino superior.

Os cursos oferecidos contemplam níveis de graduação, pós-graduação e pesquisa (mestrado, doutorado), com ampla flexibilidade e possibilidade de adaptação ao perfil profissional do aluno. Além disso, estudantes internacionais têm a permissão para trabalhar até 48 horas por quinzena durante os períodos de curso, com exceção daqueles matriculados em mestrado por pesquisa ou doutorado, que não enfrentam esse limite.

“Após a conclusão do curso superior, é possível solicitar o visto temporário de trabalho (Temporary Graduate Visa - Subclass 485), que permite permanência e trabalho na Austrália de dois a três anos, dependendo do grau acadêmico obtido e do cumprimento dos requisitos do visto”, diz John Prowse, Cônsul Geral da Austrália no Brasil. Esses fatores contribuem para o retorno sobre o investimento (ROI) no ensino australiano, ao combinar aprendizado de alta qualidade, experiência prática e possibilidade de inserção no mercado local.

A ferramenta de busca de cursos no site oficial do Governo Australiano

A experiência internacional e o contato com um excelente ambiente acadêmico podem abrir portas tanto na Austrália quanto no Brasil e no resto do mundo.

Para aqueles que desejam aprofundar informações sobre cursos, requisitos e processo de inscrição, segue o roteiro recomendado:

Acessar o site StudyAustralia.gov.au Na barra de busca, procurar por curso, nível de graduação ou universidade Escolher a graduação ou modalidade que mais se alinha a cada objetivo Clicar em “Enquire”, preencher os dados solicitados e enviar as informações, assim é possível encaminhar diretamente uma consulta à instituição de interesse



Esse mecanismo de contato online garante que o estudante receba respostas oficiais e personalizadas das universidades.

Serviço:

Evento: Study in Australia Open Day

Quando: 1º de novembro às 11h

Onde: Hotel Intercontinental São Paulo

Universidades participantes: Bond University, CQUniversity, Griffith University, Torrens University, University of Melbourne, University of Southern Queensland, UQ College, Victoria University e James Cook University.

Como se inscrever: através deste link.