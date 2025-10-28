Geoswift anuncia integração com a Circle Payments Network para oferecer liquidações em tempo real com stablecoins em transações internacionais

A Geoswift, líder global em serviços e soluções de pagamentos internacionais, anunciou hoje sua integraçãoàCircle Payments Network (CPN). A Geoswift integrou sua infraestrutura bancária ao sistema de liquidação baseado em stablecoins, permitindo pagamentos B2B em tempo real, em conformidade e com baixo custo em todo o mundo. Atuando como Instituição Financeira Originadora (OFI) na CPN, a Geoswift ajuda seus clientes a se expandirem pela América Latina.

Raymond Qu, Group CEO and founder of Geoswift, and Sunil Sharma, VP Product Management at Circle, celebrating the partnership in Las Vegas.

"A Geoswift construiu uma trajetória sólida ao oferecer liquidações seguras e em conformidade regulatória nas regiões da Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa e Oriente Médio. Ao ingressar na Circle Payments Network, estamos modernizando esse alcance global com uma infraestrutura de stablecoins em tempo real, proporcionando fluxos internacionais mais rápidos e transparentes para nossos clientes corporativos", afirmou Raymond Qu, CEO do grupo e fundador da Geoswift.

"A Circle Payments Network permite que empresas como a Geoswift reduzam a complexidade das liquidações internacionais usando stablecoins como a USDC", afirmou Sunil Sharma, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Circle. "Nossa rede em constante expansão está construindo as bases de um sistema financeiro global, contínuo e integrado, que conecta as economias tradicional e digital".

Essa integração reforça o compromisso da Geoswift em impulsionar a inovação nos pagamentos internacionais, mantendo ao mesmo tempo a conformidade e a confiabilidade que as empresas exigem em uma economia global cada vez mais digital.

Sobre a Geoswift

A Geoswift é uma empresa global de tecnologia de pagamentos que se destaca pela inovação e especialização em pagamentos internacionais na região Ásia-Pacífico (APAC). Desde sua fundação em 2010, a marca Geoswift tornou-se sinônimo de inovação proprietária, profundo expertise sobre marcos regulatórios internacionais e locais, sólidas parcerias bancárias e forte presença global. Com licenças nos Estados Unidos, Reino Unido e Hong Kong SAR, e apoiada por uma ampla rede de pagamentos que cobre APAC, América do Norte, EMEA e América Latina, a Geoswift oferece soluções personalizadas e completas de pagamentos internacionais para diversos setores, incluindo educação, e-commerce, turismo e serviços financeiros.

Sua linha completa de produtos inclui aceitação de pagamentos, pagamentos corporativos, câmbio, contas empresariais multimoeda, soluções de cartão e muito mais. Com sede em Vancouver, no Canadá, a Geoswift possui escritórios regionais em Hong Kong, São Francisco, Londres e Singapura, oferecendo soluções de pagamento locais e integradas para clientes no mundo todo.

Sobre a Circle Payments Network

A Circle Technology Services, LLC (CTS) é a operadora da Circle Payments Network (CPN) e fornece produtos e serviços para instituições financeiras participantes, facilitando seu acesso e integraçãoàCPN. A CPN conecta instituições financeiras ao redor do mundo, com a CTS atuando como provedora de tecnologia dessas instituições. Embora a CTS não detenha fundos nem gerencie contas em nome dos clientes, ela possibilita que o ecossistema global de instituições participantes se conecte diretamente, comunique-se de forma segura e realize liquidações entre si. A CTS não participa das transações entre instituições financeiras na CPN, que usam a CPN para executar operações, assumindo total responsabilidade pelos riscos. O uso da CPN está sujeito às Regras da CPN e ao Acordo de Participação da CPN entre a CTS e a instituição financeira participante.

