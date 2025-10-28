Um dos mamógrafos mais avançados do mundo chega ao Brasil

O KAI Prevention Center, centro de prevenção inaugurado este mês em São Paulo, traz ao Brasil um dos mamógrafos mais avançados do mundo. O MAMMOMAT B.Brilliant conta com tecnologia 3D, também conhecida como tomossíntese, que reconstrói a mama em imagens milimétricas, aumentando a precisão na detecção de lesões ultraprecoces. Qualquer mulher pode usar o equipamento, independentemente da idade ou do tipo de mama, tornando o procedimento mais confortável, rápido e preciso para todas.

Uma pesquisa publicada ano passado na revista Radiology analisa cerca de 13 anos de mamografias e mostra que a tomossíntese teve taxa de detecção de câncer mais alta (5,3 versus 4 casos de câncer por 1.000 exames, respectivamente) e uma taxa menor de reconvocação (7,2% versus 10,6%) em comparação à mamografia digital convencional.

Além disso, o mamógrafo tem menor dose de radiação e proporciona mais conforto no posicionamento durante o exame, tornando o processo menos incômodo e mais rápido. A consultoria Frost & Sullivan concedeu à Siemens Healthineers, desenvolvedora do equipamento, o Prêmio de Liderança em Inovação Tecnológica Global de 2025 na indústria de dispositivos de mamografia 3D, reconhecendo o MAMMOMAT B.brilliant pelo alto desempenho em precisão diagnóstica e conforto do paciente.

No KAI, o procedimento faz parte de um protocolo integrado de saúde preventiva chamado de Health Investigation (HI) Deep, em que o cliente também passa por ressonância magnética de corpo inteiro, angiotomografia coronariana, tomografia de tórax e ecocardiograma em um período de duas horas, identificando cerca de 100 patologias antes do surgimento de sintomas, que correspondem a 95% das que mais nos preocupam. Essa metodologia permite detectar alterações ainda em fases iniciais, antes dos sintomas aparecerem. Com isso, o cliente, em conjunto com seus médicos, pode tomar decisões mais conscientes para garantir uma longevidade com saúde.

“Queremos liderar uma mudança de mindset em que o cliente passa a cuidar da saúde não só quando se sente mal, mas principalmente quando se sente bem para que esse bem-estar se prolongue. Precisamos usar a tecnologia a nosso favor para que ela seja uma aliada nesse processo, e é isso que KAI busca promover”, diz Dr. Augusto Romão, idealizador e fundador do KAI.