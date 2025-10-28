PEQUIM, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com as tensões geopolíticas cada vez maiores em todo o mundo, os líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) estão se reunindo na Coreia do Sul para a Reunião de Líderes Econômicos da APEC de 2025, um momento crucial para a região diante da incerteza econômica global.

Antes da reunião, o China Media Group (CMG), juntamente com a Yonsei University e a YTN, realizaram discussões em Pequim no dia 25 de outubro sob o tema "Diálogo sobre Governança Global e Prosperidade Compartilhada na Ásia-Pacífico".

Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, disse que os interesses dos países estão cada vez mais interligados, exigindo uma governança compartilhada mais forte, com a cooperação e o benefício mútuo como pontos essenciais. Ele observou que a Iniciativa de Governança Global (GGI) da China oferece soluções chinesas para um sistema global mais justo. Tengku Zafrul Aziz, Ministro do Investimento, Comércio e Indústria da Malásia, enfatizou que as regras, a confiança e a inclusão sustentam o crescimento de todas as nações. Ruben Oyarzo, membro da Câmara dos Deputados do Chile, afirmou o compromisso do Chile com o desenvolvimento da Ásia-Pacífico e a criação da confiança mútua. Yoon Dong-sup, presidente da Yonsei University, acrescentou que a abordagem de mudanças climáticas, a inovação, o envelhecimento das populações e a incerteza econômica depende do diálogo, da cooperação e do planejamento coletivo para um futuro sustentável.

Com o multilateralismo enfrentando desafios sem precedentes, a China continuou a agir, principalmente com a sua Iniciativa de Governação Global, uma das quatro principais iniciativas globais que propôs para o mundo. Os membros do painel elogiaram essa abordagem e ressaltaram a importância da cooperação, do engajamento e da confiança mútua, apontando a resiliência econômica da China como uma força estabilizadora para o crescimento global.

Todos os participantes concordaram que, em meioàfrágil economia global de hoje, a cooperação, a confiança, a transparência e a inovação são fundamentais para sustentar o crescimento da Ásia-Pacífico. David Perez Des Rosiers, do Conselho Empresarial Canadá China, considerou a APEC uma plataforma vital para oportunidades regionais. Gaston Chee, da Câmara de Comércio da Malásia na China, enfatizou a transparência do combate às crescentes barreiras comerciais, enquanto Chung Suh-Yong, da Academia de Direito Internacional de Seul, instou a APEC a criar parcerias abertas e inclusivas que estabilizem os interesses e as diferenças comuns.

Em meioàfragmentação e desconfiança globais, a mensagem da China é inequívoca: O diálogo, a cooperação e a prosperidade compartilhada oferecem um caminho para a renovação.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html

