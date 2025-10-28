La Vienne alia rejuvenescimento e emagrecimento avançado

A Clínica La Vienne é um centro de cuidado estético e metabólico que integra dermatologia estética e nutrologia em um mesmo espaço, oferecendo uma abordagem integrada e personalizada para rejuvenescimento e emagrecimento sustentável, com foco em resultados naturais.

Localizada na Granja Viana, em Cotia (SP), a clínica oferece protocolos de reposição de vitaminas e nutrientes, protocolos de tratamentos para gerenciamentos de peso, além de oxigenoterapia hiperbárica entre as tendências e inovações em nutrologia e metabolismo. Além disso, em dermatologia estética, a clínica oferece um amplo leque de abordagens, que vão desde combinações de procedimientos, como bioestimuladores de colágeno, fios aptos e preenchedores, até as modernas tecnologias dermatológicas, com lasers, ultrassons e equipamentos para tratamentos de celulites, estrias, flacidez e mais.

O Dr. Raphael Viana, médico com atuação em nutrologia da Clínica La Vienne, explica que a reposição de vitaminas e nutrientes auxilia na melhora do metabolismo e na preservação da massa magra durante o emagrecimento, já a oxigenoterapia hiperbárica, na redução de inflamações e no processo de emagrecimento e melhora da performance física.

“A terapia com oxigênio hiperbárico já é utilizada em centros de longevidade no exterior e vem sendo estudada também para auxiliar no metabolismo. Há pesquisas mostrando que pode aumentar o tamanho dos telômeros, estruturas do DNA relacionadas à longevidade”, pontua o médico.

Já a Dra. Larissa Viana, médica especialista em dermatologia da Clínica La Vienne, detalha que as tecnologias em dermatologia estética, oferecidas na pela clínica, promovem estímulo de colágeno e reposicionamento de estruturas faciais.

“A radiofrequência monopolar coreana Oligio — atualmente uma das mais potentes do mercado, e os fios aptos — Excellence e Light Lift — são procedimentos que refletem nossa filosofia de unir ciência, tecnologia e naturalidade no cuidado com os pacientes”, comenta a médica.

Rejuvenescimento facial e emagrecimento

Segundo a especialista, os protocolos para rejuvenescimento facial e saúde da pele, oferecidos pela clínica, priorizam a saúde dos pacientes, mantendo a delicadeza e os traços, com respeito à história de cada pessoa.

“Não buscamos mudar, mas auxiliar para um envelhecimento mais lento. Todos os protocolos, tanto faciais quanto corporais, são personalizados, englobam saúde e beleza, priorizam resultados naturais, preservando as características e a individualidade para manter a juventude com naturalidade”, conta a dermatologista.

Dr. Raphael Viana esclarece que nos programas de emagrecimento e saúde metabólica cada paciente passa por uma consulta detalhada, que dura em média uma hora, permitindo compreender sua história, rotina, sono, alimentação, nível de disposição e resultados de exames laboratoriais.

“O protocolo é totalmente individualizado, prioriza a saúde e corrige deficiências de vitaminas, alterações hormonais e desequilíbrios metabólicos que dificultam o emagrecimento, para que o processo seja seguro e sustentável. Cada etapa do processo é acompanhada com foco tanto na melhora clínica quanto na estética”, detalha o profissional.

De acordo com o médico pós-graduado em nutrologia, o cuidado integrado permite que o paciente não apenas perca peso, mas recupere energia, disposição e autoconfiança. Segundo ele, cada programa é único, construído junto ao paciente, em busca de resultados consistentes e duradouros.

“Para nós, é muito importante mudar o olhar sobre saúde. Tradicionalmente, o modelo médico esteve voltado para tratar doenças. Na La Vienne, nosso principal intuito é oferecer saúde em primeiro lugar — junto com bem-estar, autoestima e longevidade”, afirma o Dr. Raphael.

A Dra. Larissa Viana acrescenta que o perfil de pacientes que mais busca o atendimento integrado oferecido pela Clínica La Vienne é formado por pessoas que prezam por uma boa aparência, por se sentirem bem e confiantes, mas que entendem que o equilíbrio do corpo e o cuidado médico adequado são a base para isso.

“Outro ponto importante é que buscam um atendimento individualizado e ágil, feito sob medida para suas necessidades, sem perda de tempo e com foco em resultados naturais e consistentes. Esse perfil sabe que o maior patrimônio é a saúde e procura um atendimento de confiança para alcançar resultados com naturalidade e segurança”, enfatiza a médica.

Conforme revela a especialista, os profissionais sempre tiveram um perfil de pacientes parecido, o que resultou na criação de um espaço que uniu as duas especialidades.

“Tanto a dermatologia quanto a nutrologia trabalham esse fortalecimento da saúde e da confiança, refletindo diretamente na aparência. Queremos entregar aos nossos pacientes a possibilidade de viver jovens e saudáveis por mais tempo, envelhecendo o mais tarde possível”, conclui Dra. Larissa Viana.

